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Самым приятным в подготовке к свадьбе больше четверти самарцев назвали дегустацию торта

12 августа 2022 10:56
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Самым приятным в подготовке к свадьбе больше четверти самарцев назвали дегустацию торта

Изматывающее соревнование на выносливость – так охарактеризовали подготовку к свадьбе больше четверти жителей Самары (29%). Согласно результатам совместного исследования* ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research, исключительно положительные эмоции свадебные хлопоты вызывают у 21% опрошенных. 14% жителей города признались, что испытывали постоянное чувство тревоги при подготовке к торжеству.

Самым приятным в подготовке к свадьбе больше четверти самарцев (28,3%) назвали дегустацию свадебного торта. Положительные эмоции у опрошенных также вызывают выбор костюма или платья для торжества (14,3%) и выбор обручальных колец (21,9%). 

Большинство пар Самары (59%) ссорились во время организации торжества. Главными причинами споров 50% женатых пар назвали выбор даты торжества и бюджет мероприятия (27%). При этом больше трети (36,4%) пар Самары уложились в бюджет мероприятия и даже потратили меньше денег чем планировали

Больше всего денег 63% опрошенных пар потратили на обручальные кольца. Каждый второй жених в Самаре считает, что именно мужчина должен покупать обручальные кольца. Среди женщин только треть (34%) возлагают эту ответственность на жениха. При этом 27% жительниц города уверены, что именно невеста должна покупать свадебные кольца. 

По данным Аналитического центра SOKOLOV, в среднем россияне тратят 17 725 рублей на пару обручальных колец. Наибольшей популярностью пользуются обручальные кольца из красного золота (43%), на втором и третьем месте - изделия из белого (29%) и комбинированного золота (24%). Абсолютное большинство пар (95%) покупают гладкие кольца без вставок.

Больше всего тратили на обручальные кольца в 2022 году жители Санкт-Петербурга – в среднем, цена за пару колец составила 23 129 рублей.  На втором и третьем месте рейтинга по тратам на обручальные кольца оказались жители Воронежа и Волгограда – в среднем, за два кольца в этих городах отдавали 21 906 рублей и 21 465 рублей, соответственно.

Самара оказалась лишь на десятой строчке рейтинга – здесь молодожены тратили на кольца в среднем 19 337 руб. А вот москвичи заняли 8 место – столичные пары в среднем покупали кольца за 19 549 рублей. Меньше всего на обручальные кольца потратили жители Великого Новгорода и Омска  – в среднем, по 11 568 рублей и по 11 149 рублей соответственно.

Теги: Опрос

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