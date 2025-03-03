Самозанятые мастера Самарской области презентовали изделия ручной работы на ярмарке 

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Самозанятые мастера Самарской области представили свою уникальную продукцию на очередной ярмарке-продаже, организованной региональным центром «Мой бизнес». Мероприятие прошло совместно с ПАО «Сбербанк» на площадке компании, и стало частью нового проекта, направленного на поддержку малого бизнеса, через организацию маркетов для сотрудников крупных организаций региона.

«В партнерстве со Сбером мы не в первый раз организовываем такую площадку. Для наших самозанятых и предпринимателей это новые возможности сбыта, а для сотрудников банка, как мы надеемся, - интересное, яркое событие, возможность в перерыве рабочего дня порадовать себя и близких оригинальными изделиями ручной работы», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

«Мы рады поддержать инициативу регионального центра «Мой бизнес» и внести свой вклад в развитие малого предпринимательства Самарской области. Такие мероприятия позволяют самозанятым гражданам представить свою продукцию широкой аудитории, а нашим сотрудникам — познакомиться с уникальными мастерами региона. Мы уверены, что подобные проекты способствуют укреплению деловых связей и стимулируют творческую активность жителей губернии», - отметила Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением ПАО «Сбербанк».

Ярмарка собрала мастеров рукоделия, представивших широкий ассортимент товаров, включая украшения, предметы интерьера, свечи и мыло ручной работы, вязаные сумки, вкусную сдобу и изысканные деликатесы. Эти изделия стали отличным выбором для подарков в преддверии весеннего праздника.

«У меня свой бренд вязаных изделий – сумки, подставки под горячее, косметички. Делаю их из разной пряжи, и занимаюсь этим уже более 2 лет. Подобные ярмарки – это хорошая возможность презентовать свой товар, привлечь новых клиентов. Я не в первый раз становлюсь участником ярмарки самозанятых, люди всегда интересуются, берут визитки, добавляются в соцсети – для привлечения клиентов это отличный инструмент», - поделилась самозанятая Татьяна Кирдяшева.

Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» организуют такие маркеты с 2020 года. Они дают возможность для реализации продукции и расширения каналов сбыта. Сами ярмарки проходят как на площадке регионального Дома предпринимателя, так и в рамках крупных региональных событий. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Если ваша компания желает присоединиться к проекту, и провести ярмарку на территории своей организации – заполняйте заявку по ссылке: b24-m4jmtd.bitrix24.site/crm_form_g....



Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области