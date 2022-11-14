Самозанятая из поселка Усть-Кинельский создает авторские украшения и уютные предметы интерьера

162

Самозанятая Алена Брыксина из поселка Усть-Кинельский создает авторские украшения и уютные предметы интерьера – соевые и кокосовые свечи, вышитые картины, панно в технике макраме, гипсовые изделия, броши и кольца из чешского и японского бисера, винтажные сумочки.

Творчество приносит девушке не только радость и удовольствие, но и обеспечивает доход. Все работы Алена реализует через сайт, группы в соцсетях и на ярмарках, в которых она много и с удовольствием участвует. Окрепнуть собственному делу помогла социальная выплата.



– Сначала я очень боялась и относилась с некоторым недоверием к такой выплате. Но потом моя подруга на собственном примере показала, что это рабочий и очень удобный инструмент поддержки. Я быстро собрала весь необходимый пакет документов и получила средства на банковскую карту, – рассказывает Алена.



Соцвыплата помогла закупить материалы – воск, ароматизаторы, пряжу для макраме и многое другое, а также системы для хранения расходников. Сейчас девушка трудится над большим заказом – огромным панно из макраме для фотозоны. «Таких масштабных работ у меня еще не было», – признается Алена.

Фото: пресс-служба правительства СО