СамГМУ и Почта России заключили соглашение о сотрудничестве

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Самарский государственный медицинский университет Минздрава России и Почта России подписали соглашение о сотрудничестве. Его ключевая цель - поддержание здоровья и благополучия почтовых сотрудников в Самарской области. Соглашение подписали ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов и директор макрорегиона Волга Почты России Александр Вакуленко.

Основной целью соглашения станет расширение спектра медицинских услуг, оказываемых сотрудникам Почты России, упрощение и ускорение их оказания. Кроме того, у работников компании появится возможность получить уникальные передовые услуги, представленные только в Клиниках СамГМУ.

В частности, соглашение предусматривает, что сотрудники Почты смогут в тестовом режиме пройти дыхательные тренинги по релаксации и стабилизации эмоционального состояния на разработанном в клиниках СамГМУ аппаратно-программном комплексе ReviSide.

Также Почта России в Самарской области будет включена в пилотный проект по тестированию разработки Клиник СамГМУ «Личный кабинет», который дает возможность записаться к специалисту напрямую.

СамГМУ примет участие в организации здравпункта для сотрудников почты и будет рассмотрена возможность оказания услуг по первичным, периодическим и предрейсовым медосмотрам на базе Клиник СамГМУ.

Ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов:

«Мы рассматриваем это партнерство как стратегическое. Университет имеет мощнейшие Клиники, большое количество профилей, уникальных докторов, технологий, с помощью которых мы готовы оказывать медицинскую помощь на самом высшем уровне большому коллективу организации. Во-вторых, конечно, инновационные разработки СамГМУ могут быть максимально активно использованы для нужд Почты России, но в то же время мы рассчитываем и на трансфер технологий партнеров в нашу практику».

Директор макрорегиона Волга Почты России Александр Вакуленко:

«Для нас всегда в приоритете здоровье наших сотрудников. И сегодня мы сделали еще один большой шаг вперед. Расширение сотрудничества с Клиниками СамГМУ позволит оперативно решать любые вопросы, связанные со здоровьем, в кратчайшие сроки без долгого ожидания своей записи. Более того, появится возможность посетить узкопрофильных специалистов. Также Почта России занимается восстановлением объекта культурного наследия федерального значения — «Особняка Неронова», и СамГМУ по новому соглашению окажет нам помощь в разработке концепции по визуализации музейной зоны с использованием технологий AR и VR. Поэтому взаимодействие и сотрудничество предстоит максимально разноплановое, но я уверен, что оно будет интересным, плодотворным и полезным не только для наших сотрудников, но и для всех жителей региона. Цели и задачи намечены амбициозные, будем реализовывать».

О СамГМУ

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России — один из ведущих медицинских вузов страны с вековой историей, где традиции медицинского образования сочетаются с инновациями.

В структуру СамГМУ входят 4 НИИ и 3 международных научно-образовательных центра, современные многопрофильные клиники, где оказывают медицинскую помощь более чем по 30 профилям, Федеральный аккредитационный центр, Институт инновационного развития, в составе которого - Центр прорывных исследований, Инжиниринговый центр и Центр серийного производства.

Ежегодно в вузе обучаются около 8 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов из 37 регионов России и 34 стран мира, а также более 14 тысяч врачей на этапе дополнительного профессионального образования (ДПО).

В университете ведется подготовка высококвалифицированных кадров для здравоохранения, создаются и внедряются в практику собственные разработки по принципу “от идеи в серию”. Продукция, созданная в СамГМУ, используется в практическом здравоохранении в России и 12 странах мира.

СамГМУ является победителем федерального конкурса стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и конкурса федерального проекта «Передовые инженерные школы», а также выиграл грант на создание Центра НТИ по сквозной технологии «Бионическая инженерия в медицине».

СамГМУ аккредитован по международным стандартам Всемирной ассоциации медицинского образования, входит в топ-200 лучших медицинских вузов мира по версии одного из ведущих рейтингов THE, находится в топ-50 всех российских университетов этого рейтинга и RAEX.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области