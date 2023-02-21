Самару ждет самый необычный вечер в 2023 году

135

Жители Самарской области увидят самый красивый вечер в феврале 2023 года. В небе произойдет сближение Венеры и Юпитера. Затем к ним присоединится Луна.

Планеты постепенно сближаются и скоро станут самыми яркими объектами на небе. Самым зрелищным будет вечер 22 февраля, когда Луна будет окружена Венерой и Юпитером. Его так и называют «самый красивый вечер 2023 года», ведь картина обещает быть впечатляющей. А рядом с Луной в этот вечер можно будет увидеть один из крупнейших астероидов Веста. Однако виден он будет лишь в крупный бинокль или телескоп, пишет ГТРК Самара.

«В этот вечер объекты будут находиться рядом, друг над другом. Молодая Луна предстанет в виде тоненького серпа с пепельным светом, а рядом будут две яркие планеты», — рассказал директор клуба любителей астрономии «АстроСамара».

Известно, что три ярчайших светила ночного неба будут находиться в пределах 2° друг от друга. Соединение Венеры и Юпитера происходит обычно 8–12 раз в 10 лет, и как правило, минимальное угловое расстояние между ними составляет 1–2 градуса, где 1 градус по ширине равен двум полным Лунам.

Астрологи говорят, что Венера и Юпитер максимально сблизятся друг с другом до 2 марта. Приблизительно в этот день их будет разделять всего 0,5 градуса.