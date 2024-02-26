Самарцы смогли ознакомиться с работой полиции на 1-й очереди Самарской Набережной

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В Самаре прошла выставка с тематическими площадками, посвященная празднику защитника Отечества

Жители и гости областной столицы смогли ознакомиться с работой полиции на 1-й очереди Самарской Набережной.

В рамках гражданско-патриотической акции «Сильная Россия – это мы!» на 1-й очереди набережной реки Волги, в районе Красноармейского спуска, жители и гости областной столицы смогли посетить тематические интерактивные площадки.

На выставке представлена площадка, организованная Главным управлением МВД России по Самаркой области, на которой можно было встретить экспозицию экспертно-криминалистического центра, где каждый желающий смог ознакомиться с содержимым чемодана «Криминалист». Сотрудник Центра рассказывала посетителям площадки о том, как проходит работа с инструментами специального чемодана и какой инструмент за что отвечает.

Также сотрудниками полиции была организована фотовыставка, на которой представлены полицейские будни. Яркие и душевные моменты службы, запечатленные на камеру, растопили сердца посетителей в столь морозный день.

Помимо всего прочего сотрудники Госавтоинспекции провели увлекательный квест по правилам дорожного движения. Юным участникам дорожного движений было предложено пройти 3 части квеста.

На первом этапе, теоретическом, ребята в течение 1 минуты отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, попутно разъясняя свои ответы.

Второй и третий этапы – практические. Они направлены они на отработку быстроты реакции, внимания и сосредоточенности. Юными жителям Губернии предлагается задание – быстро поймать летящую вниз специальную линейку, которая покажет скорость реакции. А также, воспользовавшись специальным балансиром, в кратчайшие сроки провести шарик по лабиринту от внешнего края балансира в центр. Все, кто полностью справился получали сувениры от ГИБДД. Мероприятие детьми было оценено на самом высоком уровне, и вызвало у них массу положительных эмоций, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото представлено пресс-службой ГУ МВД СО