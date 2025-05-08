51

7 мая вечером в рамках акции «Лучи Победы» самарцы зажгли более 10 тысяч свечей на площади авиаконструктора Ильюшина. В череде предпраздничных событий эта акция стоит особняком, потому что она – именно наша, куйбышевская. Легенда нашей авиации - самолет Ил-2 был создан именно в Куйбышеве, и стал грозным оружием, смертельным для врага. Мы отмечаем общий праздник, вместе со всей страной. Но «Лучи Победы» зажигаем для себя, камерно, с тихой гордостью за всех самарцев, когда-либо трудившихся в авиационной отрасли.

Важна эта акция еще и потому, что напоминает не только о подвиге народа, но и о развитии науки и техники, к которому наши авиаконструкторы имеют самое непосредственное отношение.

Подрастающему поколению Ил-2 сегодня может показаться и маленьким, и недостаточно, как сейчас говорят, крутым. Но именно он внес неоценимый вклад в Великую Победу и стал той отправной точкой, благодаря которой сегодня выпускаются уникальные истребители пятого поколения.

Всех, кто имеет отношение к авиационной промышленности – с наступающим праздником!