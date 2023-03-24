Самарцы высказали свое мнение о выступлении Мишустина

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Западные аналитики оценивали падение российского ВВП двузначными цифрами, спад был неизбежен, но вопреки злопыхателям оказался вполне умеренным. Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства за 2022 год, рассказал о том, как страна выдержала санкционное давление, какую поддержку получали россияне, и что ждет страну в 2023 году.

Премьер-министр напомнил, что Запад не брезговал никакими средствами против России.

«Взорвали нити газопровода «Северный поток». Арестовали счета, отключали от системы международных расчетов. Пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность», — перечислил Мишустин.

Почти ежедневно в 2022 году правительство реагировало на санкции и работало в штабном режиме над контрмерами. Сегодня даже некоторые международные организации, в частности МВФ, прогнозируют России позитивную динамику по итогам 2023 г. и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 г. По словам премьера, такую гибкость российская экономическая система проявляет не первый раз, похожая ситуация была и в 2020 г., когда началась пандемия.

Премьер обратил внимание, что российскую экономику удалось вернуть на траекторию роста. Этому поспособствовало и то, что правительство также продолжило создавать благоприятные условия для частной инициативы и привлечения капитала. В результате за минувшие 12 месяцев инвестиции выросли почти на 5%.

Самарские эксперты прокомментировали выступление Михаила Мишустина.

«В 2021 году Самарская область стала лидером ПФО по динамике инвестиций – их рост за этот период составил 19,2%. Региону удалось сохранить положительную динамику инвестиционной активности и в 2022 году. В развитие экономики Самарской области за 2022 год было вложено 446,7 млрд. рублей, что составляет 12% от объема ПФО. Несмотря на внешнеэкономические сложности, малый и средний бизнес, а также крупные предприятия продолжают уверенно развиваться, подстраиваться под изменяющийся рынок, находить новых поставщиков и выстраивать новые логистические цепочки, – рассказал о достижениях региона министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы, со своей стороны, продолжаем системную работу по формированию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, развитию инвестиционных площадок, внедрению новых инструментов поддержки бизнеса. Мы регулярно проводим встречи с предпринимателями, где отвечаем на их вопросы и рассказываем о существующих возможностях. Постоянный диалог бизнеса и власти помогает видеть потребности предпринимателей и предлагать своевременные решения».

Сила России в ее регионах. Их развитие - еще один наш приоритет, – сказал премьер-министр. Он отметил, что многим из них в прошлом году пришлось «серьезно скорректировать свои расходы», и федеральный центр предоставил им почти 4 трлн рублей, а это на 10% больше, чем годом ранее.

«Во время своего выступления в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин упомянул о рекорде в сфере дорожного строительства. В российских регионах, в том числе и в новых, было построено и отремонтировано более 22 тысяч километров дорог и уложено 176 миллионов квадратных метров полотна. Это на 16 миллионов квадратов больше предыдущих достижений и стоит напомнить, что в прошлом году в этой отрасли также были рекордные результаты, – подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. – Кроме того, следует отметить, что на два года раньше установленного Президентом срока достигнут показатель по нормативному состоянию региональных дорог, и более 50% из них доведены до необходимого качества. Нельзя не упомянуть в этой связи, что Самарская область по итогам 2022 года снова была в числе лидеров реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря нацпроекту, а также федеральным, региональным и муниципальным программам отремонтировано более 700 км дорог».

Затронул премьер-министр и одну из самых острых и актуальных тем – поддержку ветеранов и семьи погибших в СВО бойцов с этой целью будет создан Государственный фонд. Он заработает по всей стране в течение ближайших месяцев, и его главной задачей будет адресная поддержка.

«Тема помощи семьям мобилизованных является сейчас одной из главных для всех нас и, конечно, для государства, поэтому абсолютно закономерно и логично, что сегодня в своем отчете Председатель Правительства ее затронул. Этот государственный фонд, о котором в своем Послании говорил В.В. Путин, будет создан. Важно, что фонд будет государственным, и все его средства будут целенаправленными, подотчетными, – отметила председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. – Он призван оказывать всестороннюю помощь семьям погибших наших воинов и тех, которые получили ранения. В первую очередь, это – медицинская реабилитация, психологическая, социальная, а также трудоустройство. Очень ценно и значимо, что государство заботится о тех ребятах, которые выполняют свой долг на полях специальной военной операции, создает все условия для их реабилитации и социализации, чтобы они были встроены в мирную жизнь. Особенное внимание уделяется семьям ребят, которые погибли во благо своей Родины, защищая нас на полях сражений».

Мишустин подчеркнул, что у этих людей не должно быть проблем с решением любых вопросов. Если требуются, например, современные лекарства, медицинские изделия и технические средства реабилитации, они должны получать их быстро и без проволочек.

Фото: premier.gov.ru