Самарцы выражают слова признательности кондуктору 4-го троллейбуса Александру Тихонову

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"Мужчина учтивый. И про скользкий пол предупредит, и от горячей печки пересадит. И поможет "пробить" билет на валидаторе. Всегда улыбается", - пишут самарцы в соцсетях.

Александр - кондуктор ll разряда, трудится в самарском ТТУ уже 15 лет. Сам он из семьи педагогов, и, видимо, именно от родителей ему передалось уважение к пассажирам. Ну и, конечно, он влюблен в свою профессию, ежедневно черпая из общения с людьми позитивные эмоции и отдавая их взамен, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации