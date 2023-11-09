Самарцы все больше внимания уделяют развитию профессиональных навыков

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

На вопрос, каким навыкам самарцы уделяли больше внимания в 2023 году, 49% ответили, что в равной степени старались развить и профессиональные способности, и навыки социального взаимодействия. 15% сосредоточились на soft skills. 28% — на hard skills.

Среди различных навыков, необходимых для работы, чаще всего внимание уделяли стрессоустойчивости (35%), стремились расти в профессиональной сфере (25%), развивать трудовую ответственность и обучаемость (по 20%).

Мужчины чаще стремились прокачать hard skills, женщины — и профессиональные, и социальные навыки в равной степени. Представители сильного пола в 2023 году больше работали над профессиональным ростом и командными навыками, женщины — над стрессоустойчивостью и адаптивностью.

Жители города моложе 45 лет чаще сосредотачивались на чем-то одном: hard или soft skills. Опрошенные старше 45 лет — стремились развивать и те, и другие навыки в комплексе. Чем моложе респонденты, тем чаще они утверждали, что в уходящем году работали над аналитическими навыками и адаптивностью.



Горожане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц больше внимания уделяли и hard skills, и комплексному развитию трудовых и социальных навыков по сравнению с теми, чьи заработки ниже. Чем выше уровень дохода, тем больше стремления к профессиональному и карьерному росту, развитию навыков командной работы, поиска и анализа информации.

Время проведения: 3—8 ноября 2023 года.

Фото: freepik.com