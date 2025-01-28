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Самарцы вошли в топ 10 самых щедрых мужчин в России

28 января 2025 10:26
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Самарцы вошли в топ 10 самых щедрых мужчин в России

В преддверии Дня святого Валентина ювелирный бренд Sokolov и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование, чтобы выяснить, какие суммы мужчины готовы тратить на ювелирные украшения для своих возлюбленных, а также в каких регионах России проявляется наибольшая щедрость. 

Аналитики сопоставили медианные значения предлагаемых зарплат из вакансий на hh.ru и траты мужчин на женские украшения в разных городах России на основе среднего чека в магазинах сети SOKOLOV и узнали, жители каких регионов самые щедрые. По данным исследования, Самара заняла десятое место — мужчины из этого города тратят на ювелирные украшения для своих женщин 15,8% от зарплаты. На первом месте Калининград, где доля таких трат составила 26,3%. Второе место занял Волгоград (20,4%), а третье — Саратов (21,5%).

Меньше всего тратят на ювелирные украшения мужчины из Омска — в среднем только 11,3% от средней зарплаты в регионе. На втором месте антирейтинга оказалась Уфа с долей 12%, а на третьем — Пермь, где у мужчин уходит в среднем 12,7% от зарплаты на женские ювелирные украшения. В среднем по России этот показатель составляет 20%.

По данным Sokolov,  мужчины Самары стали активнее покупать женские ювелирные украшения в розничных магазинах: за 2024 год средний чек увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 

В России же в 2024 году обеспеченные мужчинами продажи выросли в 1,3 раза, а средний чек увеличился на 16% по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего в 2024 году мужчины покупали женщинам кольца — на них пришлось 30% от всех продаж. На втором месте — серьги (23%), затем — цепи (16%). При этом самыми популярными вставками в украшениях были фианиты, бриллианты и топазы.

 

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