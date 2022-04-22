Самарцы устремились на тренировки и в салоны красоты

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С приходом весны и снятием ограничений бьюти-индустрия возобновила наём сотрудников. Количество вакансий в группе профессий «Фитнес, салоны красоты» в России в I квартале 2022 года увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Самаре — на 25%, подсчитали аналитики Авито Работы. Работодатели стали в 2 раза чаще искать на платформе хореографов, администраторов салонов красоты и фитнес-тренеров.

С приближением летнего сезона и параллельным снятием ковидных ограничений в салонах и залах становится больше клиентов: у работодателей возникла необходимость в найме новых сотрудников. Так, к апрелю, по итогам первого квартала 2022 года, количество вакансий в Самаре в группе профессий «Фитнес, салоны красоты» уже увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего на Авито искали хореографов: предложений по России стало больше в 2 раза. На втором месте по росту спроса администраторы салонов красоты (+76%), на третьем — тренеры различных программ (+70%). Также в топ-10 востребованных специалистов по России вошли визажисты (+54%), массажисты (+31%), мастера по шугарингу (+26%) и маникюру (+23%), косметологи (+18%), менеджеры по продажам бьюти-услуг (+19%) и парикмахеры (+16%).

В Самаре на 91% чаще стали искать администраторов салонов красоты, тренеров — на 167%, мастеров по маникюру — на 60%.

Медианная зарплата в группе профессий “Фитнес, салоны красоты” в I квартале 2022 года составила 30000 рублей в Самаре. Одной из самых высокооплачиваемых профессий стали мастера маникюра — работодатели готовы им платить от 40000 рублей. В топ также вошли косметологи, которым предлагают 37500 рублей.

«Бьюти-индустрия переживает непростое время: локдаун, сокращение доходов населения, сбои логистических поставок. Однако желание россиян заботиться о себе никуда не исчезает. У работы в сфере красоты есть свои особенности. Во-первых, работники крайне мобильны: салоны красоты, бьюти-коворкинги, СПА-центры есть везде, а значит и потребность в мастерах. Во-вторых, для этих профессий характерна сезонность, то есть в пик сезона мастер может заработать значительно больше суммы оклада. Рынок оправился от первого шока и восстанавливает активность: сотни тысяч вакансий на нашей платформе помогут найти работу быстро и безопасно», — отмечает Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы.