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Самарцы тратят на шопинг практически меньше всех в России

14 июня 2025 12:07
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Самарцы тратят на шопинг практически меньше всех в России

Аналитики сервиса заказа товаров из-за рубежа «CDEK.Shopping» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование, опросив 1700 россиян, которые в данный момент работают или рассматривают вакансии. Специалисты выяснили, сколько самарцы тратят на шопинг и где они делают покупки.
 

Самарская область — в ТОП-4 по экономности

По данным исследования, 50% жителей Самарской области тратят на покупки скромные 5-10% от своей зарплаты, еще 17% выделяют от 11% до 20%, и лишь 3% опрошенных в регионе признались, что выделяют на это более половины своего ежемесячного дохода.

Интересно, что в целом по стране 5% россиян спускают на шоппинг больше половины зарплаты. Чаще всего так распределяют траты жители Челябинской области — 12% опрошенных из этого региона ответили, что тратят на покупки более 50% доходов. Также лидируют по числу шопоголиков Нижегородская область и Красноярский край - по 9% респондентов не жалеет на покупки более половины своей ежемесячной зарплаты.

На фоне этих регионов особенно экономно выглядят Башкортостан (67% тратят до 10% зарплаты), Пермский край (53%) и Санкт-Петербург (51%). Даже в Москве, где 47% жителей укладываются в 5–10%, лишь 3% превышают половину доходов на покупки.

«Нужно учитывать уровень доходов - как правило, в Москве он выше, чем в большинстве других регионов страны. Так, по итогам мая 2025 года медиана предлагаемых зарплат в столице составила 100 тыс. руб., а по России в целом - 75 тыс. руб. Логично, при более высоком доходе доля затрат на шопинг будет ниже. В целом по стране 45% опрошенных тратят на шопинг не более, чем десятую часть своей зарплаты, еще 27% готовы потратить на покупки 11-20% доходов, 16% - до трети, 8% - от трети до половины», - добавляет Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.
 

Как шопятся самарцы
 

Большинство жителей Самарской области шопятся на маркетплейсах (94%), чуть меньше (50%) ходят за покупками в торговые центры, а каждый десятый заказывает вещи из-за рубежа. Стоит отметить, что в основном это товары российских крупных (25%) и нишевых (39%) брендов, а также спортивные зарубежные бренды (17%).

Чаще всего самарцы покупают одежду для повседневной носки (83%) и обувь (50%). Многие также тратят деньги на косметику (33%), аксессуары (17%) и верхнюю одежду (14%). Интересно, что каждый третий опрошенных отправляется за такими покупками 1-2 раза в месяц, 36% — раз в 2-3 месяца, а еще десятая часть шопится 2 раза в год.

53% самарцев не следят за тем, как выглядят на работе. 11%, наоборот, стараются выделиться с помощью одежды. При этом 6% признались, что покупали дорогие вещи, чтобы произвести впечатление на коллег.

Больше половины жителей Самарской области (56%) считают, что если работа требует строгой одежды, то компания должна помогать с ее покупкой. Еще 22% уверены, что работодатель должен полностью оплачивать такой гардероб.
 

Кем работают шопоголики

Самую большую часть зарплаты на шопинг выделяют работники трёх сфер: строительство и недвижимость, маркетинг и PR, а также финансы и бухгалтерия. Так, по 6% соискателей этих профессий выделяют на покупки больше половины заработной платы.

Самыми экономными оказались медики и фармацевты — 53% респондентов этих профессий ответили, что тратят на покупки лишь 5-10% доходов. Примерно такой же процент (51%) административных работников дали аналогичный ответ. Недалеко ушли работники, связанные с производством и сервисным обслуживанием, а также с IT — 50% респондентов таких профессий выделяют на шопинг 5-10% доходов.

По 31–50% доходов на шоппинг выделяют 19% работников туротрасли и ресторанного бизнеса, 12% сотрудников в сфере науки и образования и столько же работников в розничной торговле.

Теги: Опрос

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