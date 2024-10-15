Самарцы тратят на подготовку автомобилей к зиме в среднем 21 тысячу рублей

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Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров опросили 5 000 россиян* с автомобилями, чтобы узнать, как проходит подготовка личных транспортных средств к зимнему сезону. Половина жителей Самары (50%) планирует закончить необходимые приготовления к концу октября.

Среди российских автовладельцев доля мужчин больше, чем женщин: 56% против 46%. Чаще всего за рулем можно встретить людей в возрасте от 25 до 34 лет (54%) и от 35 до 44 лет (56%). В среднем женщины вкладывают в процесс подготовки авто больше средств, чем мужчины: 22 651 рубль против 17 593 рублей соответственно.

Значительная доля респондентов из Самары (88%) отметила, что в первую очередь они меняют летние шины на зимние. Больше половины опрошенных также выделили важность смены жидкости для стеклоомывателя и своевременную замену масла в двигателе или в коробке передач: об этом рассказали 63% и 54% респондентов соответственно. Порядка 39% опрошенных из Самары планируют проверить работу аккумулятора, 34% – пройти диагностику системы отопления, а поменять дворники собираются 28% самарских автолюбителей.

Важным фактором в этом году является и подготовка к непогоде: 28% респондентов собираются приобрести щетку для чистки автомобиля и скребок для льда, а 22% — лопату для чистки снега. О новых товарах для автомобилей жители Самары узнают в основном от знакомых (65%) и из рекламы на классифайдах и маркетплейсах (20%).