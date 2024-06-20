Самарцы старше 55 лет стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов

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МТС цифровая экосистема, сообщает о значительном росте интереса к российским сервисам доставки продуктов среди пользователей старше 55 лет. Согласно данным исследования Big Data МТС, Самара вошла в ТОП-10 городов, где жители старшего поколения чаще всего заказывают продукты с доставкой на дом.



Старшее поколение активнее всех возрастов пользуется сервисами доставки (28% от общей аудитории). Среднее число пользователей в возрасте от 55 лет в январе-мае 2024 года увеличилось на 39% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Значительную, но чуть меньшую долю на рынке занимает возрастная группа от 35 до 44 лет — 22%. Доля несовершеннолетних пользователей сервисов доставки, напротив, несколько сократилась. Для исследования Big Data МТС анализировала обезличенные данные в популярных сервисах доставки продуктов.

Эксперты отмечают, что высокий спрос на сервисы доставки продуктов подстегнула пандемия. Также жители Самары старшего возраста все чаще выбирают доставку продуктов из-за удобства и экономии времени.