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Самарцы стали реже срочно искать работу

29 сентября 2023 10:07
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Самарцы стали реже срочно искать работу

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила настроения и ожидания российских работников на рынке труда в III квартале 2023 года. Ряд проведенных опросов свидетельствуют о дальнейшем замедлении соискательской активности, снижении значимости и интереса к поиску и смене работы на фоне бьющей рекорды низкой безработицы и усиливающегося кадрового дефицита в стране.

По итогам III квартала 2023 года в Самарской области снизилось количество соискателей, для которых критично устроиться на работу как можно быстрее. Доля таких респондентов составила 64% против 71% во II квартале года. По данным исследования, 23% респондентов сообщили, что трудоустройство сейчас им очень критично, 42% — скорее критично. 29% соискателей относятся к поиску новой работы спокойнее; во II квартале таких ответов было 27%.

Потребность в поиске новой работы в III квартале 2023 года острее всего ощущают соискатели из сферы искусства и высшего менеджмента. Стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сфере производства, автомобильного бизнеса, строительства и недвижимости.

Стоит отметить, что настроения соискателей на российском рынке труда в целом и в Поволжье в частности в III квартале 2023 года вышли на позитивный уровень и стали лучше, чем во II квартале: общий индекс самочувствия соискателей в ПФО теперь составляет +0,003 пункта против -0,001 пункта.

«Выход настроений работников в текущем квартале в позитивную зону и рост их уверенности в своем положении на рынке труда происходит на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы, что подтверждает анализ поисковых запросов  по фразам «Вакансии», «Ищу работу», «Найти работу», проведенный агентством Риалвеб по просьбе hh.ru. Соискательский спрос на поиск работы в Интернете по ключевым словам снизился в 1 полугодии 2023 на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поисковые запросы о вакансиях и работе наиболее сильно снизились в регионах Центральной России и Северо-Запада – 66% от уровня августа 2021, в регионах Сибири – 68% от уровня двухлетней давности, на Урале, Юге и Поволжье – немногим выше 70%. Единственными регионами, в которых поисковые запросы о работе сохраняются на уровне двухлетней давности, стали Северо-Кавказские – 108%», — рассказала Альбина Султанова, директор филиала hh.ru в Поволжье.

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