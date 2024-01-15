Самарцы стали на 27% чаще покупать предметы интерьера

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Аналитики Авито Товаров подвели итоги 2023 года на рынке мебели. В ушедшем году жители Самары покупали мебель на 7% чаще, при этом средние цены на товары в мебельной категории снизились на 6%. При этом общий объем оборота товаров в категории «Мебель и интерьеры» на Авито вырос на 27% по сравнению с показателями 2022 года. Также выяснилось, что:

Чаще всего самарчане покупали товары в категории «Кровати, диваны и кресла», на них пришлось 22% от общего количества продаж, а средняя стоимость уменьшилась на 9% .

Наиболее высокую динамику продаж в сравнении с 2022 годом показали «Предметы интерьера, искусство» (+ 27%), «Кухонные гарнитуры» (+22%) и «Столы и стулья» (+21%).

Илья Адамский, руководитель категории «Строительство и мебель» в Авито:

«Мебель и стройматериалы – это одна из самых перспективных категорий e-com рынка, занимающая второе место по объемам онлайн-торговли. По различным оценкам, 20–25% мебели уже продаются онлайн, и эта доля будет расти. На Авито доля новой мебели и предметов интерьера в категории превысила 80%, а количество сделок в сегменте новых товаров увеличилось на 6 п. п. до 56%. Общий объем оборота новых товаров в категории “Мебель и интерьеры” на Авито вырос на 35% за год, а количество профессиональных продавцов на платформе за этот же период увеличилось на 22%. Наши основные продавцы в сегменте новой мебели — это российские небольшие мебельные производства, мы помогаем им найти своего покупателя. Мы исследовали: в половине таких производств работает до 10 человек, в оставшихся — от 10 до 20 человек».

В наиболее популярной среди жителей Самары категории 2023 года «Кровати, диваны и кресла» цены снизились на 9%, а средняя стоимость составила 10,3 тыс. рублей.

Мебель из категории «Шкафы, комоды и стеллажи» в 2023 году стала на 10% популярнее среди пользователей платформы, чем в прошлом. Желающие улучшить организацию хранения вещей дома могли приобрести такие товары в среднем за 7 тыс. рублей, за год цена снизилась на 3%.

В 2023 году самарчане приобретали предметы интерьера и искусство на 27% чаще, чем в 2022 году. Стоимость товаров в этой категории увеличилась на 3%, а средняя цена на площадке составила 2,2 тыс. рублей. Второе место по динамике продаж год к году заняли кухонные гарнитуры, в ушедшем году их покупали на 22% чаще. В среднем приобрести товары в этой категории на Авито было можно за 15,3 тыс. рублей. Третье место заняли столы и стулья, в 2023 году количество успешных сделок выросло на 21%, средняя стоимость товара в категории составила 6,1 тыс. рублей.