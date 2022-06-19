Самарцы стали менее терпимы к курортным романам

308

Каждый второй самарец считает, что супругам лучше проводить отпуск вместе и лишь изредка отдыхать друг от друга. Курортные романы сегодня одобряют реже, чем в 2014 году. При этом тех, кто не имеет ничего против новых отношений в отпуске, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

В том, что муж и жена должны проводить отпуск только вместе, твердо убеждены 41% самарцев. Каждый второй опрошенный (49%) не столь категоричен: лучше отдыхать вместе, а поодиночке — лишь изредка. Только 6% считают, что супругам лучше проводить отпуск раздельно, но и иногда можно и вместе. Еще 4% уверены в пользе исключительно отдельного отдыха супругов: «Надо отдыхать не только от работы, но и друг от друга».



Возможный результат раздельного отдыха — курортный роман. Его одобряют 17% жителей Самары, тогда как 47% настроены по отношению к курортным романам негативно.



При этом тех, кто не имеет ничего против новых отношений в отпуске, втрое больше среди мужчин (31% против 11% среди женщин), особенно холостых (34%). Кроме того, сторонники исключительно раздельного отдыха одобряют курортные романы втрое чаще, чем те, кто выступает за совместный отпуск супругов (46% против 16% соответственно).



За 8 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования SuperJob, россияне стали придерживаться более строгих взглядов: число сторонников курортных романов снизилось на 9 процентных пунктов.



Время проведения: 7—15 июня 2022 года