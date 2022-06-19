Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 28 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
В областной столице персонал Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн поздравили волонтёры партийного центра.
Самарские единороссы поздравили медработников региона с профессиональным праздником
В Тольятти водитель сбил мальчика возле дома
В Тольятти водитель сбил мальчика возле дома
Контракт с главным тренером "Крыльев Советов" Игорем Осинькиным продлён ещё на три года
Контракт с главным тренером "Крыльев Советов" Игорем Осинькиным продлён ещё на три года
В Самаре рядом с рынком «Шапито» появится новая церковь
В Самаре рядом с рынком «Шапито» появится новая церковь
Двое жителей Самарской области забрали у нового знакомого продукты и деньги
Двое жителей Самарской области забрали у нового знакомого продукты и деньги
Бренд Mango окончательно уходит из России
В Чапаевске нелегально работающих мигрантов оштрафовали
В Чапаевске нелегально работающих мигрантов оштрафовали
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы стали менее терпимы к курортным романам

19 июня 2022 11:02
308
Самарцы стали менее терпимы к курортным романам

Каждый второй самарец считает, что супругам лучше проводить отпуск вместе и лишь изредка отдыхать друг от друга. Курортные романы сегодня одобряют реже, чем в 2014 году. При этом тех, кто не имеет ничего против новых отношений в отпуске, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

В том, что муж и жена должны проводить отпуск только вместе, твердо убеждены 41% самарцев. Каждый второй опрошенный (49%) не столь категоричен: лучше отдыхать вместе, а поодиночке — лишь изредка. Только 6% считают, что супругам лучше проводить отпуск раздельно, но и иногда можно и вместе. Еще 4% уверены в пользе исключительно отдельного отдыха супругов: «Надо отдыхать не только от работы, но и друг от друга».

Возможный результат раздельного отдыха — курортный роман. Его одобряют 17% жителей Самары, тогда как 47% настроены по отношению к курортным романам негативно.

При этом тех, кто не имеет ничего против новых отношений в отпуске, втрое больше среди мужчин (31% против 11% среди женщин), особенно холостых (34%). Кроме того, сторонники исключительно раздельного отдыха одобряют курортные романы втрое чаще, чем те, кто выступает за совместный отпуск супругов (46% против 16% соответственно).

За 8 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования SuperJob, россияне стали придерживаться более строгих взглядов: число сторонников курортных романов снизилось на 9 процентных пунктов.

Время проведения: 7—15 июня 2022 года

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
224
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
569
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
751
Результаты рейтинга были озвучены руководителем АСИ Светланой Чупшевой в рамках проведения ПМЭФ в пятницу, 17 июня.
17 июня 2022  19:02
Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов России
1789
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
17 июня 2022  14:03
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
573
Весь список