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Самарцы смогут приобрести на торгах насосную, котельную, склад и даже электроподстанцию

24 июня 2021 09:25
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Самарцы смогут приобрести на торгах насосную, котельную, склад и даже электроподстанцию

В начале июля на электронной торговой площадке жители региона смогут приобрести движимое и недвижимое имущество, выставленное на торги в рамках исполнительных производств.  

Управление ФССП России по Самарской области информирует о проведении торгов торгующей организацией. 09 и 14 июля 2021 года в 10:00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф) пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество: квартиру в г. Самаре на
пр. Кирова площадью 61 кв.м с начальной ценной в 2,2 миллиона рублей, на ул. Черемшанской площадью 62 кв.м со стартовой ценой в 1,9 миллиона рублей, квартиру возле ж/д ст. Шенатала площадью в 42 кв.м и дом в 77 кв.м с участком в 487 кв.м. в г. Кинель — с начальной ценой в 1,6 миллиона рублей. 

Выставлены на торгах и несколько нежилых помещений, среди которых электроподстанция, овощной склад, фруктохранилище, котельная и насосная в Куйбышевском районе г. Самары. 

Те, кто предпочел бы недвижимому имуществу — движимое, могут приобрети автомобили Renault Megane 2012 года за 531 тысячу рублей, Citroen C4 2013 года за 367 тысяч рублей или Jaguar S-Type 2003 года за 280 тысяч рублей, а также моторное судно «Минотавр 150815» за 1,6 миллиона рублей. 

Всего с начала 2021 года судебными приставами региона передано на реализацию 270 автомобилей, свыше 200 жилых помещений и около 100 нежилых строений (складских помещений, хранилищ и т.д.).

Внимание! Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременения, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.

 

Теги: должники судебные приставы торги

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