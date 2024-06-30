Самарцы скорее выберут остановиться в отеле, лишь бы не стеснять родственников

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Сервис Яндекс Путешествия провел опрос и выяснил, как самарцы решают вопрос с проживанием во время поездок.

Согласно результатам опроса* сервиса, в число самых популярных вариантов проживания во время путешествия вошли отель (50%), съём квартиры (16%) и аренда апартаментов (13%). 79% опрошенных не хотели бы беспокоить своих друзей или родственников во время поездки, поэтому готовы больше заплатить за проживание в отеле.

Вариант погостить у кого-то из друзей или близких, чтобы сэкономить на проживании, оказался не близок большинству опрошенных жителей Самары. Лишь 16% стараются найти возможность остановиться во время поездки у кого-то из друзей или знакомых. В то же время для 49% это кажется неуместным (если речь идет не о близком человеке). Еще 27% отметили, что такой вариант неприемлем, если их изначально не пригласили.

Cамым важным при выборе того, где остановиться во время поездки, почти для половины самарцев остается независимость от других. 44% ценят собственный комфорт и исходя из этого решают, где остановиться. Почти 40% взвешивают свои финансовые возможности, треть смотрит на расположение места проживания.

Чаще всего опрошенные готовы остановиться в гостях у кого-то только на короткий срок — от трех до пяти дней (33%) и на день-два (31%). Менее 16% были бы не против продлить проживание до одной-двух недель, а 4% – на срок до месяца.

*Репрезентативный опрос проведен в мае 2024 года среди 1303 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ