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Приезжающих в Россию мигрантов обяжут покупать телефоны

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Приезжающих в Россию мигрантов обяжут покупать телефоны

Приезжающих в Россию мигрантов обяжут покупать мобильный телефон, в котором будет храниться их электронный профиль. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по международным делам рассказал статс-секретарь — заместитель главы МВД Игорь Зубов.

По его словам, такая мера коснётся в первую очередь тех, кто приезжает на заработки или на длительный срок.

«Каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовой или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта», — сказал он.

Замминистра пояснил, что человек не сможет незаметно сменить место жительства и переехать из одного населённого пункта в другой без контроля со стороны властей.

Кроме того, телефон должен помогать самим приезжим. Зубов отметил, что через устройство иностранца заранее предупредят, например, об истечении срока документов или о необходимости куда-то явиться, чтобы это не стало для него неожиданностью.

Экспериментальный режим контроля за мигрантами уже запущен в пилотном формате. Начиная с 1 сентября прошлого года в столичном регионе тестируют цифровую платформу «Амина». Её функционал построен на постоянной передаче данных о местоположении пользователя, что даёт сотрудникам МВД доступ к актуальному трекингу передвижений. На данный момент это требование распространяется на всех совершеннолетних безвизовых иностранцев, пересекающих границу, пишет Лайф.

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