Самарцы рассказали, сколько времени тратят на утренние сборы на работу

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В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие на территории работодателя.



Сколько времени уходит у самарцев на утренние сборы на работу? У 14% — всего от 10 до 30 минут, у 32% — от 30 минут до часа. 38% тратит от 1 до 1,5 часов. Более полутора часов собираются 16% респондентов. Среднее время утренних сборов составляет 1 час 4 минуты.



В среднем мужчины тратят на утренние сборы 59 минут, а женщины — 1 час 12 минут. Среди представителей сильного пола больше тех, у кого время от момента пробуждения до выхода из дома занимает менее получаса (20% против 8% среди горожанок).



Быстрее всех собираются молодые мужчины до 35 лет (в среднем за 50 минут), а дольше всех — женщины старше 45 лет (1 час 16 минут).



Мужчины, имеющие детей, более организованы: они собираются на 5 минут быстрее бездетных. У женщин такой закономерности не наблюдается: и матери, и те, у кого нет детей, в среднем тратят 1 час 12 минут.

Время проведения: 14—29 июля 2025 года