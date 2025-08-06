Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец, не выплативший долг по договору займа, попал под уголовное преследование.
Самарец, не выплативший долг по договору займа, попал под уголовное преследование
Молодые люди из Самарской области приехали в Камчатский край на Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край»
Молодые люди из Самарской области приехали в Камчатский край на Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край»
Путин принял в Кремле Уиткоффа
Путин принял в Кремле Уиткоффа
В Самаре 9 августа запустят бесплатные автобусы до "Солидарность Арены"
В Самаре 9 августа запустят бесплатные автобусы до "Солидарность Арены"
Самарская область получит 23 новых автобуса
Самарская область получит 23 новых автобуса
В Куйбышевском районе на улице Шоссейной убрали падавшее дерево
В Куйбышевском районе на улице Шоссейной убрали падавшее дерево
В Самаре иномарка на скорости въехала в попутный пассажирский автобус
В Самаре иномарка на скорости въехала в попутный пассажирский автобус
Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав дольщиков в Самаре
Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав дольщиков в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.05
0.38
EUR 92.51
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали, сколько времени тратят на утренние сборы на работу

6 августа 2025 09:45
150
Самарцы рассказали, сколько времени тратят на утренние сборы на работу

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие на территории работодателя.

Сколько времени уходит у самарцев на утренние сборы на работу? У 14% — всего от 10 до 30 минут, у 32% — от 30 минут до часа. 38% тратит от 1 до 1,5 часов. Более полутора часов собираются 16% респондентов. Среднее время утренних сборов составляет 1 час 4 минуты.

В среднем мужчины тратят на утренние сборы 59 минут, а женщины — 1 час 12 минут. Среди представителей сильного пола больше тех, у кого время от момента пробуждения до выхода из дома занимает менее получаса (20% против 8% среди горожанок).

Быстрее всех собираются молодые мужчины до 35 лет (в среднем за 50 минут), а дольше всех — женщины старше 45 лет (1 час 16 минут).

Мужчины, имеющие детей, более организованы: они собираются на 5 минут быстрее бездетных. У женщин такой закономерности не наблюдается: и матери, и те, у кого нет детей, в среднем тратят 1 час 12 минут.

Время проведения: 14—29 июля 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
3 из 10 самарцев дают прозвища личным автомобилям
06 августа 2025, 12:14
3 из 10 самарцев дают прозвища личным автомобилям
Каждый двадцатый ассоциирует свою машину с каким-либо животным. Общество
103
Самарцы потратят на подготовку ребенка к школе в среднем 15 000 рублей
06 августа 2025, 11:46
Самарцы потратят на подготовку ребенка к школе в среднем 15 000 рублей
Большинство жителей Самары закупаются всем необходимым для детей к школе еще летом. Образование
121
Четверть населения готова переплатить за цифровые сервисы подбора товаров
05 августа 2025, 09:37
Четверть населения готова переплатить за цифровые сервисы подбора товаров
Молодежь 18-24 лет в 6 раз чаще использует примерку косметики (34%). Общество
239
В центре внимания
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
6 августа 2025  12:24
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
110
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
5 августа 2025  12:45
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
352
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год.
4 августа 2025  16:58
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона
651
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
4 августа 2025  13:15
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
778
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
4 августа 2025  10:57
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
419
Весь список