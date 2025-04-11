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Самарцы рассказали, почему ищут другую работу

11 апреля 2025 12:32
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Самарцы рассказали, почему ищут другую работу

Низкая зарплата — основная причина поиска новой работы. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.

Удержание — тренд ближайших лет. В условиях кадрового голода адаптация новичков обходится работодателям слишком дорого. Понимать, почему компания теряет кадры, сейчас важно как никогда.

Низкая зарплата является основной причиной смены работы — именно из-за недовольства размером заработка 41% работающих ищут новое место, не увольняясь со старого.

13% сотрудников вышли на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, еще столько же — из-за отсутствия карьерных перспектив. Эмоциональное выгорание побуждает к поиску нового места 9% работников, еще 5% не устраивают условия труда. По 3% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удаленность работы от места жительства. 1% указывают в качестве причины желание перейти на более удобный график или удалённый формат, столько же начинают поиск работы из-за ожидания сокращений на текущем месте.

Среди прочих не столь популярных мотивов называлось наличие на работе штрафных санкций (хотя это и незаконно), конфликты в коллективе, монотонность обязанностей, разочарование в выбранной профессии и проч.

Время проведения: 24 марта — 3 апреля 2025 года

Теги: Опрос

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