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Самарцы рассказали о самых удачных покупках 2023 года

4 января 2024 11:29
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Самарцы рассказали о самых удачных покупках 2023 года

Лучшие покупки горожан в 2023 году — девайсы, наряды и техника для дома. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил рассказать о самых удачных приобретениях. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Лучшей покупкой 2023 года каждый восьмой самарец назвал электронный девайс (13%). По 9% респондентов самыми полезными покупками года считают бытовую технику, одежду и обувь. 7% опрошенных рады приобретенным туристическим путевкам. Еще 7% горожан считают удачным приобретением мебель. Покупке недвижимости и автомобиля радуются по 4% респондентов. 1% лучшим приобретением назвали товары для спорта и активного образа жизни. Среди других удачных покупок называли товары для детей, товары для дачи, посуду, книги, новогодние украшения, косметику и парфюмерию, музыкальные инструменты. 20% граждан считают, что в 2023 году их шоппинг не задался.

Мужчины чаще радуются приобретению гаджетов и автомобилей, женщины — покупке одежды, обуви, бытовой техники и мебели.

Время проведения: 11—18 декабря 2023 года

Теги: Опрос

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