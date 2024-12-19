Самарцы рассказали о самых неудачных новогодних подарках

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Самые неудачные новогодние подарки, по мнению горожан, — носки и сувениры. Впрочем, самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

13% самарцев назвали худшими подарками, которые традиционно дарят на Новый год, различные предметы гардероба: носки, халаты, свитера, футболки. 10% — сувениры-пылесборники: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. 8% респондентов раздражает косметика и парфюмерия (с которой обычно не угадывают), еще столько же — сладости. 5% не рады кухонным принадлежностям и посуде. По 1% считают, что лучше не дарить фрукты и алкоголь. Среди прочих вариантов неудачных подарков были названы полотенца, бижутерия, книги, домашние животные, пледы, рюкзаки и проч.



5% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения.



14% участников опроса считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие.



Каждый третий горожанин никогда не получал плохих подарков.



Мужчины чаще, чем женщины, не любят получать на Новый год предметы одежды. Женщины же чаще критикуют в качестве презента сладости и кухонные принадлежности.

Время проведения: 7—17 декабря 2024 года