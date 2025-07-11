Самарцы рассказали о расходах на летний отпуск в этом году

Я нашел ошибку
Главные новости:
До 15 июля открыт приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры»
До 15 июля открыт приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры»
28 супружеских пар поздравили с Днем семьи, любви и верности в Самаре
28 супружеских пар поздравили с Днем семьи, любви и верности в Самаре
Семья из Самарской области покоряет конкурс «Это у нас семейное» секретами садоводства
Семья из Самарской области покоряет конкурс «Это у нас семейное» секретами садоводства
Спорт без риска: в Самарской области проверили футбольные поля
Спорт без риска: в Самарской области проверили футбольные поля
Родители назвали оптимальный возраст ребенка для получения карманных денег
Родители назвали оптимальный возраст ребенка для получения карманных денег
Полицейский из Самарского региона за спасение человека отмечен МВД РФ
Полицейский из Самарского региона за спасение человека отмечен МВД РФ
Благодаря сообщению неравнодушных горожан, в Тольятти изъяли мефедрон в крупном размере
Благодаря сообщению неравнодушных горожан, в Тольятти изъяли мефедрон в крупном размере
11-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
11-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.9
-0.27
EUR 91.5
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали о расходах на летний отпуск в этом году

11 июля 2025 09:36
139
Самарцы рассказали о расходах на летний отпуск в этом году

Сервис по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросил сотрудников самарских компаний и выяснил, за сколько месяцев работники начинают откладывать деньги на отдых, а также сколько тратят в этом году в отпуске.

Опрос проводился с 23 июня по 7 июля среди 2150 сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области. Респонденты рассказали, что откладывать деньги на отпуск начинают: за 1-3 месяца – 25% опрошенных, за 3-6 месяцев – 21%, за 6-9 месяцев – 10%, начинают копить на следующий отпуск сразу же, как возвращаюсь из предыдущего – 24%, у остальных опрошенных нет нужды откладывать деньги.

Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск респонденты тратят:

  • менее 50 000 рублей – 24%,
  • от 50 до 100 тысяч рублей – 38%,
  • от 100 до 200 тысяч рублей – 21%,
  • от 200 до 300 тысяч рублей – 13%,
  • от 300 до 500 тысяч рублей – 3%,
  • от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – 1%.

Основная часть планируемых отпускных расходов на еду: рестораны, кафе, экзотические продукты (68%), экскурсии: гиды, прогулки по воде, поездки в соседние города и туристические объекты (58%) и проживание: аренда номера, квартиры (54%). Также значительная часть трат – это шопинг: покупка одежды, обуви, косметики или электроники (47%), развлечения: походы в бары, клубы или концерты (43%), сувениры и презенты: покупка подарков для себя или для близких (40%). Кроме этого, опрошенные тратятся на спа и уход за собой: посещение салонов красоты, спа-центров, массажные процедуры (20%) и аренду транспорта: автомобили, мопеды, велосипеды, гидроциклы (9%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По мнению самарцев, за помощью в трудоустройстве лучше всего обращаться к друзьям и коллегам
11 июля 2025, 10:44
По мнению самарцев, за помощью в трудоустройстве лучше всего обращаться к друзьям и коллегам
Женщины чаще мужчин ждут помощи от партнера по жизни. Общество
164
каждый восьмой житель Самары в отпуске избегал общения на английском
11 июля 2025, 09:28
Каждый восьмой житель Самары в отпуске избегал общения на английском
25% гордятся своим первым опытом общения, а 10% отказываются от путешествий из-за страха не справиться с языковым барьером. Общество
123
40% самарцев не имеют никаких сбережений
10 июля 2025, 10:10
40% самарцев не имеют никаких сбережений
78% самарцев следят за личными финансами. Общество
267
В центре внимания
11-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
11 июля 2025  11:37
11-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
101
Движение транспорта временно ограничат на участке ул. Водников в Самаре
10 июля 2025  19:34
Движение транспорта временно ограничат на участке ул. Водников в Самаре
350
В Самаре ужесточен контроль выполнения поручений главы города
10 июля 2025  15:23
В Самаре ужесточен контроль выполнения поручений главы города
518
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
10 июля 2025  13:47
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
302
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
9 июля 2025  16:11
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
472
Весь список