Самарцы рассказали о расходах на летний отпуск в этом году

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Сервис по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросил сотрудников самарских компаний и выяснил, за сколько месяцев работники начинают откладывать деньги на отдых, а также сколько тратят в этом году в отпуске.

Опрос проводился с 23 июня по 7 июля среди 2150 сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области. Респонденты рассказали, что откладывать деньги на отпуск начинают: за 1-3 месяца – 25% опрошенных, за 3-6 месяцев – 21%, за 6-9 месяцев – 10%, начинают копить на следующий отпуск сразу же, как возвращаюсь из предыдущего – 24%, у остальных опрошенных нет нужды откладывать деньги.

Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск респонденты тратят:

менее 50 000 рублей – 24%,

от 50 до 100 тысяч рублей – 38%,

от 100 до 200 тысяч рублей – 21%,

от 200 до 300 тысяч рублей – 13%,

от 300 до 500 тысяч рублей – 3%,

от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – 1%.

Основная часть планируемых отпускных расходов на еду: рестораны, кафе, экзотические продукты (68%), экскурсии: гиды, прогулки по воде, поездки в соседние города и туристические объекты (58%) и проживание: аренда номера, квартиры (54%). Также значительная часть трат – это шопинг: покупка одежды, обуви, косметики или электроники (47%), развлечения: походы в бары, клубы или концерты (43%), сувениры и презенты: покупка подарков для себя или для близких (40%). Кроме этого, опрошенные тратятся на спа и уход за собой: посещение салонов красоты, спа-центров, массажные процедуры (20%) и аренду транспорта: автомобили, мопеды, велосипеды, гидроциклы (9%).