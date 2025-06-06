Самарцы рассказали, на какой заправке любят окрошку

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В совместном исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и торговой сети «Перекрёсток» приняли участие представители экономически активного населения.

Упоминания об окрошке на квасе встречаются еще в древнерусских летописях, а позже это блюдо стало символом летней трапезы и в дворянских усадьбах, и в крестьянских избах. Какую же заправку для этого холодного супа выбирают самарцы сегодня? Согласно опросу, 4 из 10 предпочитают квас, а 17% — кефир. Среди других вариантов респонденты назвали майонез, воду с уксусом или лимонной кислотой, смесь кваса и кисломолочных продуктов (кефира или сметаны), минералку, молочную сыворотку, айран, тан и даже пиво. 23% признались, что не любят окрошку.



Мужчины чуть чаще женщин выбирают окрошку на квасе. Среди горожанок немного больше сторонниц заправки на кефире.



По данным «Перекрестка», предпочтения в заправке для окрошки также сильно зависят от региона. Так, например, 1 место в топе регионов, выбирающих квас как основу для окрошки, занимает Свердловская область — почти 34% покупателей покупают именно эту заправку в магазинах «Перекрёсток». Среди регионов, делающих выбор в пользу кефира, в топе Санкт-Петербург — в северной столице предпочтение этой заправке отдают 25% покупателей. А у покупателей Москвы популярностью пользуется заправка на тане или айране — более 23% выбирают именно их при покупке «набора для окрошки».



Чем старше участники опроса, тем больше они любят традиционный русский холодный суп и на квасе, и на кефире. Среди респондентов до 35 лет окрошку на квасе предпочитают 30%, а на кефире — 14%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет — 49 и 23% соответственно. 3 из 10 горожан до 35 лет вообще не признают окрошку.



Время проведения: 12—21 мая 2025 года