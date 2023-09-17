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Самарцы рассказали, куда планируют отправиться в отпуск осенью

17 сентября 2023 11:09
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Самарцы рассказали, куда планируют отправиться в отпуск осенью

Те, кто планирует осенний отпуск, чаще собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, где самарцы проводят осенние отпуска. В опросе приняли участие экономически активные трудоустроенные граждане из города.

64% горожан не собираются идти в отпуск этой осенью. 3 из 10 самарцев строят планы: 11% будут отдыхать дома, по 7% планируют поездку на дачу или путешествие по России, 6% проведут отпуск за границей.

Мужчины чаще женщин собираются провести свой осенний отпуск на даче: 9% против 5% соответственно.

В поездку по России чаще планируют отправиться респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (10%), среди популярных направлений — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.

Отпуск за рубежом чаще планируют самарцы с доходом от 50 тыс. руб. в месяц (9%), среди популярных направлений — Беларусь, для посещения которой не нужны ни виза, ни загранпаспорт, а также Турция и Египет.

Время проведения: 13—15 сентября 2023 года

Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):
• Санкт-Петербург
• Краснодарский край
• Северный Кавказ
• Казань
• Алтайский край
• Крым

Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):
• Беларусь
• Турция
• Египет
• Таиланд
• Страны Европы

 

Теги: Опрос

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