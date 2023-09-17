Самарцы рассказали, куда планируют отправиться в отпуск осенью

395

Те, кто планирует осенний отпуск, чаще собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, где самарцы проводят осенние отпуска. В опросе приняли участие экономически активные трудоустроенные граждане из города.

64% горожан не собираются идти в отпуск этой осенью. 3 из 10 самарцев строят планы: 11% будут отдыхать дома, по 7% планируют поездку на дачу или путешествие по России, 6% проведут отпуск за границей.



Мужчины чаще женщин собираются провести свой осенний отпуск на даче: 9% против 5% соответственно.



В поездку по России чаще планируют отправиться респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (10%), среди популярных направлений — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.



Отпуск за рубежом чаще планируют самарцы с доходом от 50 тыс. руб. в месяц (9%), среди популярных направлений — Беларусь, для посещения которой не нужны ни виза, ни загранпаспорт, а также Турция и Египет.



Время проведения: 13—15 сентября 2023 года

Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):

• Санкт-Петербург

• Краснодарский край

• Северный Кавказ

• Казань

• Алтайский край

• Крым



Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):

• Беларусь

• Турция

• Египет

• Таиланд

• Страны Европы