Самарцы рассказали, какими качествами должен обладать идеальный учитель

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

33% самарцев считают профессию педагога престижной в современном мире: «Учителя нужны всегда, а сейчас, тем более». 47% придерживаются противоположной точки зрения, еще 20% затруднились с ответом: «Спасибо нашим бюджетникам-учителям, что продолжают заниматься этим неблагодарным делом»; «Достойная уважения профессия, но совсем не денежная!»



Мнение о престижности педагогического труда респонденты 45+ разделяют гораздо чаще, чем молодежь: 42% против 21% среди опрошенных до 35 лет. Среди обладателей высшего образования профессию учителя престижной считают 44%, среди имеющих среднее профессиональное образование — 29%.



56% считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Лишь 15% полагают, что он повысился, а 19% считают, что он остался прежним.



Наиболее пессимистично настроена молодежь до 35 лет: 59% считают, что статус учителя понизился. Среди респондентов старше 45 лет такая точка зрения менее распространена (43%). При этом именно старшее поколение чаще видит повышение статуса (17%), тогда как среди молодежи таких всего 4%. Обладатели высшего образования чаще указывают на понижение статуса (61%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (40%). Последние, в свою очередь, несколько чаще видят повышение статуса (18% против 10% у имеющих высшее образование).



В топ-3 качеств идеального педагога, по мнению горожан, должны входить профессионализм (27% голосов), терпение (24%) и доброта (15%). По 13% опрошенных считают, что учителя должны любить детей и обладать стрессоустойчивостью. 12% говорят о том, что педагоги должны любить свою работу. Причем мужчинам в учителях важнее профессионализм, а женщинам — любовь к детям и профессии, ответственность, тактичность, честность и справедливое отношение к обучающимся.

Время проведения: 28—30 сентября 2025 года