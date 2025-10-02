Самарцы рассказали, какими качествами должен обладать идеальный учитель

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
В Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для Самарской набережной
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-1.11
EUR 95.64
-1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали, какими качествами должен обладать идеальный учитель

2 октября 2025 11:49
121
Самарцы рассказали, какими качествами должен обладать идеальный учитель

В опросе  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.
33% самарцев считают профессию педагога престижной в современном мире: «Учителя нужны всегда, а сейчас, тем более». 47% придерживаются противоположной точки зрения, еще 20% затруднились с ответом: «Спасибо нашим бюджетникам-учителям, что продолжают заниматься этим неблагодарным делом»; «Достойная уважения профессия, но совсем не денежная!»

Мнение о престижности педагогического труда респонденты 45+ разделяют гораздо чаще, чем молодежь: 42% против 21% среди опрошенных до 35 лет. Среди обладателей высшего образования профессию учителя престижной считают 44%, среди имеющих среднее профессиональное образование — 29%.

56% считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Лишь 15% полагают, что он повысился, а 19% считают, что он остался прежним.


Наиболее пессимистично настроена молодежь до 35 лет: 59% считают, что статус учителя понизился. Среди респондентов старше 45 лет такая точка зрения менее распространена (43%). При этом именно старшее поколение чаще видит повышение статуса (17%), тогда как среди молодежи таких всего 4%. Обладатели высшего образования чаще указывают на понижение статуса (61%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (40%). Последние, в свою очередь, несколько чаще видят повышение статуса (18% против 10% у имеющих высшее образование).


В топ-3 качеств идеального педагога, по мнению горожан, должны входить профессионализм (27% голосов), терпение (24%) и доброта (15%). По 13% опрошенных считают, что учителя должны любить детей и обладать стрессоустойчивостью. 12% говорят о том, что педагоги должны любить свою работу. Причем мужчинам в учителях важнее профессионализм, а женщинам — любовь к детям и профессии, ответственность, тактичность, честность и справедливое отношение к обучающимся.

Время проведения: 28—30 сентября 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
02 октября 2025, 13:40
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
56% опрошенных самой расходной статьей назвали медицину. Общество
37
Что самарцы готовы простить брендам за «хороший тон»
01 октября 2025, 13:28
Что самарцы готовы простить брендам за «хороший тон»
Респонденты  в целом обращают внимание на то, как бренд ведет коммуникацию онлайн. Общество
284
57% самарцев настаивают на принудительной маркировке ИИ
01 октября 2025, 09:58
57% самарцев настаивают на принудительной маркировке ИИ
Большинство респондентов хочет общаться с сотрудниками компаний, а не с ИИ. Общество
280
В центре внимания
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
175
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
337
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
324
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
480
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
2230
Весь список