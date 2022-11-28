Самарцы рассказали, какие подарки ждут от работодателей на Новый год

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Опрос проводился с 15 по 23 ноября среди 1990 работающих россиян в возрасте 18-55 лет, в том числе и в Самарской области. Как показало исследование, 53% астраханских компаний дарят новогодние подарки сотрудникам, а 70% работодателей дарят подарки детям сотрудников.

Среди самых желанных для себя подарков сотрудники считают (множественный выбор вариантов ответа):

денежную премию – 89%;

сертификаты в магазины – 29%;

сладости – 10%;

сувениры, корпоративный мерч – 6%;

новогоднюю атрибутику – 6%;

грамоты, благодарственным письма – 1%;

передачу материальных средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты, фонды – 1%.

Кроме того, сотрудники каждой третьей компании (36%) в этом году намерены играть в Тайного Санту с коллегами. Большинство из них (71%) готовы потратить на подарок коллеге не более 500 рублей, остальные готовы расходовать от 1000 до 2000 рублей.