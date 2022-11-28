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Самарцы рассказали, какие подарки ждут от работодателей на Новый год

28 ноября 2022 11:26
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Самарцы рассказали, какие подарки ждут от работодателей на Новый год

Опрос проводился с 15 по 23 ноября среди 1990 работающих россиян в возрасте 18-55 лет, в том числе и в Самарской области. Как показало исследование, 53% астраханских компаний дарят новогодние подарки сотрудникам, а 70% работодателей дарят подарки детям сотрудников.

Среди самых желанных для себя подарков сотрудники считают (множественный выбор вариантов ответа):

  • денежную премию – 89%; 
  • сертификаты в магазины – 29%; 
  • сладости – 10%; 
  • сувениры, корпоративный мерч – 6%;
  • новогоднюю атрибутику – 6%; 
  • грамоты, благодарственным письма – 1%;
  • передачу материальных средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты, фонды – 1%.

Кроме того, сотрудники каждой третьей компании (36%) в этом году намерены играть в Тайного Санту с коллегами. Большинство из них (71%) готовы потратить на подарок коллеге не более 500 рублей, остальные готовы расходовать от 1000 до 2000 рублей.

Теги: Опрос

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