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Самарцы рассказали, какие начинки предпочитают в блинах

18 февраля 2025 14:19
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Самой любимой начинкой оказалась мясная.

Мужчины предпочитают блины с мясной начинкой, женщины — с творожной. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Блины — традиционное блюдо русской кухни. Какие начинки наиболее популярны сейчас у жителей Самары в этом угощении? Согласно данным опроса, самой любимой начинкой оказалась мясная (29%), на втором месте — творожная (22%), на третьем — сгущенное молоко (16%). 12%. респондентов с удовольствием едят блины с икрой, 11% — с вареньем, 9% — со сметаной. 7% в качестве начинки предпочитают ветчину и сыр, 4% — красную рыбу. По 3% выбирают блины с медом, малиной, сыром, грибами или печенью. По 2% уверены, что самые вкусные начинки — клубника, шоколад, вишня, капуста, сахарный песок, яблоко и рис. Среди прочих начинок участники опроса упомянули картофель, бананы, «Нутеллу», яйцо, буженину, лук, морепродукты, сало и другие.

7% опрошенных предпочитают блины без начинок, и только 4% вообще не едят их.

В качестве наполнения для блинов женщины чаще мужчин предпочитают творог, ветчину и сыр, красную рыбу. Мужчины же чаще выбирают сгущенное молоко, икру, мед.

По данным сервиса моментальных платежей T-Pay в конце января ― начале февраля 2025 года средний чек на многие популярные начинки для блинов на Масленицу вырос в годовом выражении. Так, средний чек на варенье увеличился на 12% (до 211 рублей), на сгущенку и творог вырос на 13% (до 132 и 101 рубля соответственно), на фарш на 15% (до 302 рублей), на сметану ― на 22% (до 101 рубля), на красную икру ― на 31% (до 1678 рублей).

В 2024 году в Масленичную неделю (11―17 марта) наблюдался заметный рост спроса на сгущенку (+90%), красную икру (+43%), варенье (+40%), сметану (+20%), фарш (+12%) и творог (+9%) по сравнению с предыдущей неделей. При этом значительных изменений средних чеков на эти товары не наблюдалось.

Время проведения: 14—17 января 2025 года

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

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