Самарцы рассказали, что посоветовали бы себе, вернувшись в студенческие годы

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Если бы была возможность вернуться в студенчество, каждый четвертый горожанин посоветовал бы себе учиться лучше. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие экономически активные жители города старше 30 лет с высшим образованием.

Чаще всего среди советов себе-студенту звучал «Учись лучше» (27% опрошенных). Об отсутствии правильной профориентации в юности сегодня жалеют 10% респондентов. 8% посоветовали бы себе наслаждаться молодостью. Еще 7% ободрили бы себя фразой: «Все правильно делаешь, продолжай!»



5% посоветовали бы себе начать работать как можно раньше и проходить стажировки. 3% — быть решительнее. Еще по 3% призвали бы себя молодого стремиться к большему и не терять время зря. По 2% голосов у советов быть самостоятельнее и внимательнее. Также 2% подсказали бы себе начать копить деньги. 2 из 100 предостерегли бы себя от раннего брака.



Еще советовали по учебе и карьере: поступать в аспирантуру, перевестись на дневное, изучать иностранные языки (в приоритете английский и китайский), открывать свой бизнес. По жизни: беречь здоровье, общаться, путешествовать, веселиться. По финансам: как можно раньше брать ипотеку, покупать и биткоины.



Респонденты старше 50 лет чаще советовали учиться лучше. 40—49-летние — быть решительнее и не терять времени даром. 30—39-летние — менять профессию и наслаждаться молодостью.



Мужчины чаще считают, что в вузе им надо было учиться лучше. Женщины — что ошиблись с выбором специальности.