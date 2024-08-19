Я нашел ошибку
Главные новости:
В них участвовали 800 спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Киргизии, Казахстана и Мексики.
Шесть медалей на Кубке Доброй воли у спортсменов Самарской области
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства.
Глава региона Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по подготовке школ к новому учебному году
Данный офис пришел на смену двум небольшим центрам обслуживания на ул. Мориса Тореза и ул. Л.Толстого в Самаре.
В Самаре на ул. Буянова открыт офис облуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс»
Самарскую область в 2024 году представлял художник Дмитрий Горшков (псевдоним — Пирог) с работой «Игра теней».
Самарская область в пятерке победителей V юбилейного сезона Фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Об этом сообщил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Почти 500 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Самарскую область
Волонтеры убрали территорию площадью почти 1,5 гектара. Общий объем собранного мусора составил порядка 2,5 кубометров.
Самарцы приняли участие в масштабной акции по уборке территорий
Так, по многочисленным просьбам пассажирам с 27 по 29 сентября можно отправиться из Самары на Южный Урал.
11 тематических поездов будут курсировать со станций КбшЖД в рамках проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний»
Свое начало Управление федеральной службы исполнения наказания по Самарской области берет с 1894 года.
В УФСИН России по Самарской области отметили 130-летие регионального Управления
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.91
0.11
EUR 97.84
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В УФСИН России по Самарской области отметили 130-летие регионального Управления
Полицейские и общественники региона проверили условия детского лагеря и стационарного поста ДПС «Рубеж»
Сотрудники ТОАЗа приняли участие в международном марафоне на Кубок главы города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы приняли участие в масштабной акции по уборке территорий

19 августа 2024 17:00
148
Волонтеры убрали территорию площадью почти 1,5 гектара. Общий объем собранного мусора составил порядка 2,5 кубометров.

Столица 63-го региона присоединилась к экологической акции в рамках Всероссийского экологического тура «Green Drive». Ее проводит фонд поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Зеленая миссия». Специальные фургоны с инвентарем для уборки территории и брендированной одеждой курсируют по разным городам России, чтобы предоставить жителям возможность внести свой вклад в поддержание чистоты и экологической устойчивости родного региона. Масштабную экоакцию поддержал Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Экоактивисты провели акцию в Красноглинском районе: около 40 человек вышли на уборку территории неподалеку от пляжа. Волонтеры нашли мусор, оставленный отдыхающими – пластик, стекло, забытые вещи.

«Каждому надо начинать с себя. Дети видят положительный пример родителей и, таким образом, все больше людей интересуется наведением порядка. Так постепенно везде будет чистота, а в чистом городе – чистый воздух, чистое будущее», – считает эковолонтер Олеся Хаерова.

Как отмечают представители городского Департамента городского хозяйства и экологии, важно не только очистить территорию от мусора, но и способствовать формированию экологической культуры детей и молодежи.

«Люди любят отдыхать на природе, но оставляют память о себе в виде мусора. Мы стараемся совместно с экологическим движением не просто очистить территорию, но и довести до населения, насколько важно относиться к окружающей среде бережно. При этом тенденция на улучшение ситуации ощутима: на некоторые территории мы приезжаем и там уже намного чище. Отдыхающие видят, что другие люди приезжают и убирают за ними и у них пробуждается совесть», – резюмировал начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара Усман Гафаров.

Волонтеры убрали территорию площадью почти 1,5 гектара. Общий объем собранного мусора составил порядка 2,5 кубометров.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В них участвовали 800 спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Киргизии, Казахстана и Мексики.
19 августа 2024, 19:35
Шесть медалей на Кубке Доброй воли у спортсменов Самарской области
В них участвовали 800 спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Киргизии, Казахстана и Мексики. Спорт
69
Данный офис пришел на смену двум небольшим центрам обслуживания на ул. Мориса Тореза и ул. Л.Толстого в Самаре.
19 августа 2024, 18:22
В Самаре на ул. Буянова открыт офис облуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс»
Данный офис пришел на смену двум небольшим центрам обслуживания на ул. Мориса Тореза и ул. Л.Толстого в Самаре. ЖКХ
161
Самарскую область в 2024 году представлял художник Дмитрий Горшков (псевдоним — Пирог) с работой «Игра теней».
19 августа 2024, 18:10
Самарская область в пятерке победителей V юбилейного сезона Фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Самарскую область в 2024 году представлял художник Дмитрий Горшков (псевдоним — Пирог) с работой «Игра теней». Общество
97
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства.
19 августа 2024  18:46
Глава региона Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по подготовке школ к новому учебному году
88
19 августа 2024  14:35
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
181
В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров.
19 августа 2024  09:13
В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками госпиталя ИДК
320
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
665
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии
16 августа 2024  13:05
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"
704
Весь список