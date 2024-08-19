Самарцы приняли участие в масштабной акции по уборке территорий

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Столица 63-го региона присоединилась к экологической акции в рамках Всероссийского экологического тура «Green Drive». Ее проводит фонд поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Зеленая миссия». Специальные фургоны с инвентарем для уборки территории и брендированной одеждой курсируют по разным городам России, чтобы предоставить жителям возможность внести свой вклад в поддержание чистоты и экологической устойчивости родного региона. Масштабную экоакцию поддержал Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Экоактивисты провели акцию в Красноглинском районе: около 40 человек вышли на уборку территории неподалеку от пляжа. Волонтеры нашли мусор, оставленный отдыхающими – пластик, стекло, забытые вещи.

«Каждому надо начинать с себя. Дети видят положительный пример родителей и, таким образом, все больше людей интересуется наведением порядка. Так постепенно везде будет чистота, а в чистом городе – чистый воздух, чистое будущее», – считает эковолонтер Олеся Хаерова.

Как отмечают представители городского Департамента городского хозяйства и экологии, важно не только очистить территорию от мусора, но и способствовать формированию экологической культуры детей и молодежи.

«Люди любят отдыхать на природе, но оставляют память о себе в виде мусора. Мы стараемся совместно с экологическим движением не просто очистить территорию, но и довести до населения, насколько важно относиться к окружающей среде бережно. При этом тенденция на улучшение ситуации ощутима: на некоторые территории мы приезжаем и там уже намного чище. Отдыхающие видят, что другие люди приезжают и убирают за ними и у них пробуждается совесть», – резюмировал начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара Усман Гафаров.

Волонтеры убрали территорию площадью почти 1,5 гектара. Общий объем собранного мусора составил порядка 2,5 кубометров.

Фото: администрация Самары