Самарцы принимают участие в новом образовательном сезоне «Тавриды»

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В Крыму в бухте Капсель открылся новый образовательный сезон арт-кластера «Таврида». Продлится он до середины октября и объединит около 30 арт-школ по различным направлениям культуры, искусства и креативных индустрий.



Первым заездом сезона стала «Кириллица», посвященная Году культурного наследия народов России: она объединила арт-школы народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, а также иконописи и шрифтового дизайна. Участниками заезда стали 400 молодых творцов из 73 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик.



В числе участников нового образовательного сезона и представители Самарской области: Марина Семёновых - «Арт-школа русского языка и современной литературы» в направлении "Преподаватели русского языка и литературы" . Мария является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов (2020г.) и X областной научно-практической конференции молодых специалистов «Будущее города – в профессионализме молодых» (2021г.), лауреатом Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» (2020г.), полуфиналистом Всероссийского конкурса «Лига лекторов» (2021г.);



Евгений Козлов - «Арт-школа цифровизации и IT-технологий» в направлении «Режиссеры монтажа, моушен-дизайнеры и аниматоры». Евгений в 2020 году стал призером ArtMasters 2020 в номинации AR/VR (3 место), а 2021 году вышел в финал ArtMasters 2021 в номинации Анимация.



Напомним, подать заявку на следующие образовательные заезды Арт-кластера «Таврида» можно по ссылке, сообщает пресс-служба Арт-кластера «Таврида».

Фото: пресс-служба Арт-кластера «Таврида»