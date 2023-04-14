Самарцы примут участие в реалити телеканала «Суббота!»

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На «Субботе!» стартует новый сезон кулинарного реалити «Моя жена рулит». В этом выпуске по заданию шеф-повара Артема Мартиросова и актрисы Марины Федункив пары должны приготовить говядину «Веллингтон».

Участниками выпуска стали Яна Иванова и Джошуа Удобанг из Самары. Джошуа родом из Нигерии, он приехал в Россию 6 лет назад учиться. Сейчас он работает вокалистом в группе, а Яна работает SMM-менеджером и ведет свой блог. Пара не состоит в официальном браке. Если выиграют — деньги потратят на оплату учебы.

Удалось ли паре повторить рецепт шеф-повара и выиграть 100 тысяч рублей, можно увидеть 15 апреля в 19:30 на телеканале «Суббота!».

«Моя жена рулит» — кулинарное реалити, в котором мужчины готовят сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулят» процессом и мужьями через наушник. Пара, приготовившая лучшее блюдо, получит денежный приз. На кухне будет жарко, ведь на кону не только приз, но и отношения супругов.