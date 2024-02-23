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Самарцы почтили память погибших защитников Отечества

23 февраля 2024 14:54
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В этот день звучат особые слова благодарности нынешним защитникам – участникам специальной военной операции.

В пятницу, 23 февраля, в День защитника Отечества губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с участниками специальной военной операции, Героями Отечества, а также родными погибших Героев возложил цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы. Участие в церемонии приняли руководители министерств, правоохранительных органов, депутаты, студенты вузов и колледжей, представители общественных и молодежных организаций, волонтерских объединений и юнармейских отрядов.

«Этот всенародный праздник – дань глубокого уважения и самой искренней благодарности нашим героям-защитникам. Всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, исполнял свой воинский долг в локальных войнах и конфликтах, и кто сегодня защищает нашу Родину, – отметил Дмитрий Азаров в своем поздравлении. – Вооруженные Силы России всегда были гарантом свободы, независимости и территориальной целостности нашей страны. И сегодня Армия и Флот, а также наши доблестные силовые ведомства надежно обеспечивают национальные интересы Российского государства, безопасность и благополучие граждан».

В этот день звучат особые слова благодарности нынешним защитникам – участникам специальной военной операции. Бойцы с оружием в руках защищают интересы Родины, свой дом и семьи, выполняя задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, Президентом России Владимиром Путиным.

«Новое поколение защитников Отечества унаследовало лучшие качества ветеранов – любовь к Родине, высокий боевой дух, готовность к решению сложнейших задач, – считает губернатор. – Особенно ярко эти качества проявляются в ходе проведения специальной военной операции. Как их деды и прадеды, наши воины героически сражаются на поле боя. Отважно защищают рубежи, штурмуют вражеские позиции, совершают подвиги ради нас с вами, ради мирной жизни на родной земле».

Ярким примером тому является освобождение Авдеевки, в которой военнослужащие проявили свою отвагу, мужество и добились отступления врага. К сожалению, с полей боев не все возвращаются живыми. Память павших героев почтили минутой молчания.

«В День защитника Отечества мы чтим память погибших и желаем здоровья тем, кто сегодня находятся в зоне специальной военной операции, чтобы вернулись без потерь, живыми и здоровыми домой к своим семьям», – отметил участник специальной военной операции Андрей.

«Я чувствую гордость за нашу страну, за нашу армию и флот. Уверен, что мы уничтожим врага, разобьем черные силы. Самое главное, чтобы ребята вернулись живыми и здоровыми», – сказал ветеран боевых действий, член Самарской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Павел Булацкий.

Военнослужащих, участников специальной военной операции, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей России с Днем воинской славы поздравил Глава государства. Президент отметил, что защитники Отечества в стране окружены народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются важнейшими, непререкаемыми ценностями.

«Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. На переднем крае сегодня – участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы – наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи, – подчеркнул Владимир Путин. – В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота – это гарантия безопасности России, ее свободного, суверенного развития. С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию».

С Днем защитника Отечества жителей поздравил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он отметил, что 23 февраля в жизни страны является особым днем – праздником мужества, доблести и преданности Родине. «Мы уважаем каждого, кто защищал и защищает нашу большую страну, и поклоняемся ветеранам, – отметил полпред в своем поздравлении. – В День защитника Отечества мы с особыми чувствами думаем и говорим о наших воинах. Они, рискуя жизнью, отстаивают национальные интересы и суверенитет России, право нашего народа жить в безопасном и справедливом мире. Сотни тысяч людей сегодня трудятся на оборонных предприятиях для обеспечения вооружением армии, миллионы волонтеров помогают солдатам на фронте. И все это – наши защитники. На поле боя и в тылу эти достойные люди являются опорой и надеждой России»!

В Самарской области продолжаются памятные и торжественные мероприятия, которые посвящены Дню защитника Отечества. «Для меня День защитника Отечества играет огромное значение, особенно для моей семьи, в которой все мужчины участвовали в военных конфликтах. А я сам принимаю участие в гуманитарных миссиях на Донбасс. И я вижу, как наши защитники, не жалея себя, отдают свои жизни за нас, за страну, – рассказал активист «Молодой Гвардии», недавно вернувшийся с Донбасса, Кирилл Бунин. – Мы сегодня собрались с ребятами, чтобы почтить память наших героев, наших защитников Отечества. Я считаю, что это долг каждого гражданина страны».

В эти дни из разных городов региона в зону специальной военной операции отправляются гуманитарные грузы. Жители губернии активно помогают своим защитникам, собирая все необходимое для фронта: специальное оборудование, дополнительное обмундирование, теплые вещи, печи, маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания и многое другое.

«Мы непременно будем оставаться для вас надежным тылом. Будем упорно трудиться, заботиться о ваших родных и близких, всеми силами приближать победный день. Продолжим молиться за вас, отправлять на фронт гуманитарные грузы и письма. Рассказывать о вас и ваших подвигах детям, чтобы они знали настоящих героев нашей страны, и могли на них равняться, – подчеркнул в своем поздравлении губернатор Дмитрий Азаров. – Я горд тем, что в эти трудные времена наши земляки вновь едины в мыслях и действиях. Уверен, что консолидация общества вокруг задач, поставленных Президентом, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным приведет нас к долгожданной Победе, вновь докажет всему миру, что никому не по силам покорить Россию».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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