Самарцы открыли сезон зимней рыбалки

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Рыбаки Самарской области открыли сезон зимней рыбалки 2021-2022 годов. Интересными кадрами с высоты птичьего полета поделился местный видеоблогер Евгений Щекин.

Любители порыбачить собрались в карьере у реки Кинель. Самарцев не напугал тонкий лед, который образовался буквально на днях. Выходить на него опасно. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым.

"Морозов то практически не было!!! Слишком тонкий лёд!!!", — пишут Интернет-пользователи.

К тому же, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается гололедица, пишет ГТРК Самара.

Фото: Евгений Щёкин/YouTube.com