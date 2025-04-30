Самарцы не смогли забронировать путевки в летние лагеря

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В единый день бронирования, 25 апреля, жители Самарской области не смогли приобрести путевки в детские лагеря. Сайт выдавал информацию о том, что «ведутся технические работы».

В 2025 году сервис бронирования путевок перенесли с ресурса suprema63.ru на региональный портал госуслуг gosuslugi.samregion.ru с целью оптимизировать процесс и сделать его более удобным для пользователей. На оперативном совещании в правительстве Самарской области 31 марта заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи региона Виктор Злобич обещал, что в этом году такого коллапса, как было в 2023-м и 2024-м, не будет.

«В настоящее время завершается нагрузочное и функциональное тестирование сервиса. Мы эмулируем отклики интерфейса системы, тестируем работы микросервиса слотов, фиксируем среднее время отклика интерфейса по основным типам запросов. На сегодняшний день мы имеем следующие результаты: время запуска стартовой страницы после авторизации составляет 0,11 секунды; загрузка страницы с лагерями составляет 0,022 секунды; переход к созданию черновика занимает 0,074 секунды. Данные параметры фиксируются при одновременной обработке 5000 запросов. В рамках продолжения тестирования функциональной нагрузки мы планируем сохранить данные показатели и обеспечивать возможность обработки до 10 000 запросов в секунду одновременно», — сообщил глава ведомства.

На деле же все оказалось плачевно: тысячи жителей региона не успели воспользоваться сервисом. Свое недовольство они выразили на странице губернатора Вячеслава Федорищева в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях о невозможности бронирования написали десятки жителей Самарской области.

В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области объяснили причину сбоя в работе сервиса, пишет 63.ру.

«С начала приема заявлений к сервису обратилось более 23 000 пользователей, что привело к некоторой задержке работы сайта. Кроме этого, в момент бронирования были выявлены попытки нарушения процесса. Заблокировано более 800 вредоносных запросов. При этом работоспособность сервиса не была нарушена, законные представители детей забронировали все доступные путевки. С этого года реализуется новая мера — частичная компенсация за самостоятельно приобретенную путевку в лагерь в летний период. В настоящее время к свободной продаже доступны коммерческие путевки в летние загородные лагеря, расположенные на территории региона. Информация о лагерях размещена на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе „Отдых и оздоровление“», — заявили в ведомстве.

Тогда самарцы справедливо заметили: почему бы не провести вторую волну зачислений?

«Единого повторного дня бронирования путевок не планируется. В случае, если законные представители вовремя не оплатят путевку (в течение 5 календарных дней после получения уведомления о необходимости оплаты), путевки возвращаются в систему и становятся доступны для повторного бронирования. Кроме того, по мере обработки заявлений на региональный портал ежедневно в 9:00 будут возвращаться отказные путевки, а также путевки, в заявлениях по которым были предоставлены неверные сведения», — сообщили в минсоцдемографии региона.