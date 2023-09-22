Самарцы не боятся консультироваться у сослуживцев и начальства

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Никогда не обращаются за консультациями к коллегам 7% самарцев, к непосредственному руководителю — 13%. Среди горожан старше 45 лет таковых 10 и 14% соответственно: судя по комментариям, чаще за консультацией обращаются к ним. Однако не всегда отсутствие обращений за помощью — следствие самостоятельности и высокой компетентности. Часть сотрудников не просит помощи, опасаясь негативных последствий для карьеры. Другие не считают коллег и руководство профессионалами.



Впрочем, для большинства респондентов консультация у сослуживцев и непосредственного начальства — явление привычное: к коллегам обращаются 85% работающих, к непосредственному руководителю — 76%. Женщины запрашивают помощь чаще мужчин. Молодые специалисты — чаще опытных коллег.

Время проведения: 12—21 сентября 2023 года