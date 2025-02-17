Самарцы назвали наиболее привлекательные рабочие профессии

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Сервис по поиску работы Зарплата.ру опросил жителей Самарской области, занимающихся интеллектуальным трудом, и выяснил, хотели бы они освоить рабочую специальность в ближайшем будущем и какую из профессий считают более привлекательной.

Опрос проводили с 1 по 11 февраля среди 2300 жителей страны во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области. По данным исследования, 41% респондентов отметили, что готовы поменять свою профессию на рабочую специальность только в случае увольнения, сокращения и серьезных проблем с работой. Сменить профессию просто так готовы лишь 10%, при гарантированном трудоустройстве – 22%, еще 4% уже имеют рабочую специальность, но не работают по ней. Остальные поменять свою профессию не готовы.

Согласно полученным данным, в топ-10 наиболее привлекательных рабочих профессий входят: повар – 25%, пекарь/кондитер – 24%, портной/швея — 21%, автослесарь – 10%, маляр/штукатур – 9%, электрик — 6%, плотник – 6%, машинист — 5%, строитель — 5%.

Среди основных причин, которые могут сподвигнуть респондентов получить рабочую профессию, названы:

перспективы роста заработка, превышающего доход в нынешней профессии – 45%;

возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось увлечением – 16%;

дополнительный источник дохода – 16%;

стабильное положение в случае сложной экономической ситуации – 12%;

шанс сменить нынешнюю работу, которая надоела – 6%;

необходимые в быту навыки – 4%.

В топе ответов, по каким причинам участники опроса не готовы осваивать рабочую профессию самый популярный: «Не готовы к рабочей профессии из-за тяжелых условий труда» – 25%. Также респонденты отметили, что специально получали высшее образование, чтобы заниматься исключительно умственным трудом — 25%, нынешняя профессия мотивирует и вдохновляет — 14%, слабо представляют себе карьерный рост рабочих — 13%, имеют стабильную работу и не хотят ничего менять — 7%, есть ограничения по состоянию здоровья — 5%, заработок на нынешней работе значительно превосходит возможный доход в рабочих профессиях — 5%.