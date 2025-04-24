Самарцы начали копить на лето: майские праздники пройдут без дальних поездок

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Для многих жителей Самары майские каникулы в этом году — лишь повод сэкономить. Согласно исследованию компании «АльфаСтрахование», 29% жителей региона уже начали откладывать деньги на летний отпуск, а майские выходные собираются провести скромно, дома или на даче.

Порядка 32% респондентов сообщили, что не планируют поездок на длинные расстояния в предстоящие праздники — в первую очередь из-за стремления сохранить деньги на более продолжительный отдых в июле–августе. Среди причин отказа от путешествий называются ограничения в средствах (47%), дефицит свободного времени (24%), а также рост цен на билеты и отели в мае (20%).

Тем не менее, примерно 26% самарцев все же намерены отправиться в короткие поездки по Поволжью или в соседние регионы. Формат мини-путешествий таков: 1–2 дня, автомобиль, без брони отелей — просто смена обстановки без серьезных расходов. Некоторые (8% из названной категории) выбирают организованные автобусные туры выходного дня.

Большинство — около 35% жителей Самары собираются провести праздники на даче или в деревне. Из них 54% уже заранее запланировали дополнительные выходные, оформив отпуск или договорившись об отгулах. Как и прежде, популярными остаются шашлыки на свежем воздухе (34%), встречи с близкими (30%) и подготовка участка к лету (26%).

В онлайн-опросе приняли участие 1423 человека из разных регионов России, включая самарцев. У респондентов была возможность давать более одного ответа на вопрос.