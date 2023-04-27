Самарцы могут задать вопрос о работе ГИБДД главному Госавтоинспектору региона

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28 апреля 2023 года с 15:00 до 16:00 в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона полковник полиции Юрий Александрович Некрасов проведет «прямую линию».

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на свой вопрос, касающийся обеспечения безопасности дорожного движения в регионе.

Кроме того, принимаются предложения по совершенствованию организации дорожного движения, общественному контролю за дорожным движением, различным мероприятиям, способствующим пропаганде дисциплины и законности на улицах и дорогах региона.