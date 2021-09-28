Самарцы могут выбрать лучшую песню о родном городе на Всероссийском конкурсе

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Союз российских городов объявил о старте открытого Всероссийского «Конкурса на лучшую песню о городе - 2021».

Жители Самары могут присоединиться к голосованию, поддержать понравившуюся песню и своих фаворитов среди исполнителей. Финальным этапом конкурса станет «Фестиваль лучших песен о городе - 2021», где прозвучит лучшая композиция каждого из городов.

Конкурс проводится в цифровой среде сайта «Концертный зал ОнЛайн». Этот проект не имеет жюри, а оценка и ранжирование песен будут производиться на основе той активности, которую проявят на сайте жители города в отношении песен-участниц конкурса.

Поддержать понравившуюся композицию можно на сайте «Концертный Зал ОнЛайн» по адресу.

Узнать всю необходимую информацию о проекте можно на официальном сайте мероприятия.

Фото: pixabay