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Самарцы могут выбрать лучшую песню о родном городе на Всероссийском конкурсе

28 сентября 2021 17:48
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Союз российских городов объявил о старте открытого Всероссийского «Конкурса на лучшую песню о городе - 2021».

Союз российских городов объявил о старте открытого Всероссийского «Конкурса на лучшую песню о городе - 2021».

Жители Самары могут присоединиться к голосованию, поддержать понравившуюся песню и своих фаворитов среди исполнителей. Финальным этапом конкурса станет «Фестиваль лучших песен о городе - 2021», где прозвучит лучшая композиция каждого из городов.

Конкурс проводится в цифровой среде сайта «Концертный зал ОнЛайн». Этот проект не имеет жюри, а оценка и ранжирование песен будут производиться на основе той активности, которую проявят на сайте жители города в отношении песен-участниц конкурса.

Поддержать понравившуюся композицию можно на сайте «Концертный Зал ОнЛайн» по адресу.

Узнать всю необходимую информацию о проекте можно на официальном сайте мероприятия. 

 

Фото:   pixabay

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