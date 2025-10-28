Самарцы могут установить мобильное приложение «Радар.НФ»

100

Мобильное приложение «Радар.НФ» создано Общероссийским общественным движением «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» в 2024 году для помощи людям быстро сообщать о подозрительных объектах – беспилотниках, взрывах, ракетах и других возможных угрозах.

Инструкция для пользователей «Как передать сигнал в приложении»:

пройти авторизацию по номеру телефона – выбрать тип угрозы – нажать 2 «Сообщить» – направить камеру по направлению движения объекта и сделать фото.

Приложение работает даже без интернета – сообщение отправится при восстановлении связи.

Как передать сигнал через чат-бот: открыть меню – выбрать «Старт» →«Сообщить о беспилотнике» – пройти авторизацию – отправить фото с объектом.

