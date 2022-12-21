Самарцы могут принять участие в новогодней акции и поддержать военнослужащих

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Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары проводит новогоднюю акцию, целью которой является поддержка военнослужащих-участников специальной военной операции и их семей. На круглогодичной муниципальной ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, установлен брендированный шатер #МЫВМЕСТЕ.

Жители города могут принять участие в акции, а именно приобрести на ярмарке угощения, которые в последующем будут переданы защитникам Отечества и членам их семей. Кроме того, в шатре можно записать собственное новогоднее видеопоздравление. Акция продлится до 08 января 2023 года.

Сельскохозяйственная ярмарка открылась в августе прошлого года. Специалисты профильного департамента отмечают, что она востребована и пользуется неизмененным успехом у покупателей. Торговые ряды организованы в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Они оборудованы системами поддержания комфортной температуры круглый год. Общее количество мест на масштабной торговой точке – 180, причем 130 из них работают круглый год, а 50 – в выходные дни. На ярмарке предусмотрены места для пенсионеров, которые могут бесплатно продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках.

Ярмарка работает с четверга по воскресенье с 8.00 до 20.00.

Фото: администрация Самары