Самарцы могут подать заявку на соискание просветительской награды «Знание.Премия»

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Российское общество«Знание» приглашает подать заявку на соискание главной юбилейной просветительской награды России в области просвещения «Знание.Премия». 12+



Подать заявки можно до сентября в 18 номинациях, среди которых «Экономика», «Бизнес», «Право», «Наука»,«Технологии», «Спорт», «ЗОЖ» и другие. Главное нововведение V сезона — региональный этап, благодаря которому будут отмечены просветители и проекты, оказавшие значительное влияние на развитие просвещения в своем регионе.



В рамках Года защитника Отечества в России учреждена номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Участвовать в ней могут просветители и проекты, которые рассказывают о подвигах защитников Отечества, героическом прошлом и настоящем нашей страны, а также содействуют сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.



В номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей» могут участвовать просветители и инициативы, которые сохраняют и популяризируют традиционные ценности, укрепляют институт семьи. Номинация «За вклад в просвещение в сфере истории и политики» учреждена для тех, кто освещает и анализирует исторические и политические процессы, а номинация «За вклад в просвещение в сфере обучения и наставничества» — для просветителей и проектов, создающих условия для передачи знаний, навыков и опыта между поколениями. Педагоги школ, вузов и учреждений среднего профессионального образования приглашаются в номинацию «За просветительскую деятельность в образовательной организации».



Соискателями премии могут стать граждане РФ от 12 лет - педагоги, лекторы, авторы, популяризаторы науки, тренеры, блогеры, юные деятели просвещения. Заявки в новом сезоне можно направлять как лично на себя, и на других людей. Также номинировать можно компании и проекты, которые добились успехов в просвещении, независимо от основной сферы деятельности.



Номинантов ждет обмен опытом и идеями с сообществом просветителей, возможность найти партнеров для своего проекта, информационная поддержка, индивидуальная работа с экспертами и развитие личного бренда. Лауреатов объявят на торжественной церемонии, в которой примут участие государственные и общественные деятели, эксперты, представители бизнеса, науки, культуры, искусства и медиа.



Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте https://znanierussia.ru.

Фото: Российское общество "Знание"