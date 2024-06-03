Самарцы могут подать заявки на премию «Сделано в России»

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Проект «Сноб» объявил о приеме заявок на участие в 13-й ежегодной премии «Сделано в России». С ее помощью все, кому есть что предложить обществу, смогут заявить о себе.

В этом году у премии особая миссия: представить тех, кто живет в России и продолжает искать новые возможности в непростых обстоятельствах. Стать номинантом и представить свое дело, реализованное не ранее октября 2023 года, может любой желающий, кто совершил творческое или научное открытие, или открыл бизнес.

Для этого нужно заполнить форму на сайте.

Победителей выберут в 12 номинациях. Среди них:

«Фокус внимания» — кино, сериалы и анимация;

«Дело вкуса» — рестораны;

«Градусы качества» — алкоголь;

«Про себя и вслух» — текст;

«Место действия» — театр;

«Сам себе музыкант» — музыка;

«Человек человеку человек» — общество;

«Среда обитания» — городская среда;

«По России с любовью» — путешествия;

«Искатели» — наука и технологии;

«Содержание формы» — мода;

«Искусство создавать» — арт.

С помощью проекта жители страны смогут узнать имена российских предпринимателей, научных, культурных и общественных деятелей, которые благодаря своей доброте, таланту, стремлению и опыту через свои идеи готовы приносить пользу обществу.

Традиционно премия «Сделано в России» пройдет в несколько этапов.

Лучшие проекты, которые расскажут о том, чем живет страна, выберут члены клуба и читатели журнала.

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Фото: «Сноб»