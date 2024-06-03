Я нашел ошибку
Главные новости:
12 армейских коллективов приехали в Самару из разных уголков страны.
В Самаре состоялось открытие Х Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ
Постановки французского балета — это важная страница в истории русского балета.
На сцене САТОБ состоялась Российская премьера «Вечера французского балета»
Полицейскими по всей области привлечен к ответственности 91 водитель за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Так, в Промышленном районе двор в границах дома №74 по улице Свободы и дома №17 по улице Александра Матросова приобретает новые пропорции.
В Промышленном районе Самары по нацпроекту благоустраивают 6 дворов
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу.
Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области
Стать номинантом может любой желающий, кто совершил творческое или научное открытие, или открыл бизнес.
Самарцы могут подать заявки на премию «Сделано в России»
Проект призван проявить и показать творческие способности и потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья.
В губернии пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»
ПАО «Т Плюс» совместно с ГУ МЧС России по Самарской области отработали действия по ликвидации условной ЧС на Самарской ГРЭС.
На Самарской ГРЭС прошли пожарно-тактические учения МЧС
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.19
0.4
EUR 97.79
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Художник Надя Ковба вновь открывает в Самаре иммерсивную выставку «8 КОМНАТ»
В Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Два благородных дона"
«РКС-Самара» направили яркие уведомления об отключении канализации должникам
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы могут подать заявки на премию «Сделано в России»

3 июня 2024 15:36
96
Стать номинантом может любой желающий, кто совершил творческое или научное открытие, или открыл бизнес.

Проект «Сноб» объявил о приеме заявок на участие в 13-й ежегодной премии «Сделано в России». С ее помощью все, кому есть что предложить обществу, смогут заявить о себе.

В этом году у премии особая миссия: представить тех, кто живет в России и продолжает искать новые возможности в непростых обстоятельствах. Стать номинантом и представить свое дело, реализованное не ранее октября 2023 года, может любой желающий, кто совершил творческое или научное открытие, или открыл бизнес.

Для этого нужно заполнить форму на сайте.

Победителей выберут в 12 номинациях.  Среди них:

«Фокус внимания» — кино, сериалы и анимация;

«Дело вкуса» — рестораны;

«Градусы качества» — алкоголь;

«Про себя и вслух» — текст;

«Место действия» — театр;

«Сам себе музыкант» — музыка;

«Человек человеку человек» — общество;

«Среда обитания» — городская среда;

«По России с любовью» — путешествия;

«Искатели» — наука и технологии;

«Содержание формы» — мода;

«Искусство создавать» — арт.

С помощью проекта жители страны смогут узнать имена российских предпринимателей, научных, культурных и общественных деятелей, которые благодаря своей доброте, таланту, стремлению и опыту через свои идеи готовы приносить пользу обществу.

Традиционно премия «Сделано в России» пройдет в несколько этапов.

Лучшие проекты, которые расскажут о том, чем живет страна, выберут члены клуба и читатели журнала.

6+

Фото: «Сноб» 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу.
3 июня 2024  15:42
Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области
116
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
3 июня 2024  12:59
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
234
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
3 июня 2024  12:04
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
620
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
2 июня 2024  11:55
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
878
Президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области.
31 мая 2024  17:41
Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
653
Весь список