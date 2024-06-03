Самарцы могут подать заявки на премию «Сделано в России»

Проект «Сноб» объявил о приеме заявок на участие в 13-й ежегодной премии «Сделано в России». С ее помощью все, кому есть что предложить обществу, смогут заявить о себе.
В этом году у премии особая миссия: представить тех, кто живет в России и продолжает искать новые возможности в непростых обстоятельствах. Стать номинантом и представить свое дело, реализованное не ранее октября 2023 года, может любой желающий, кто совершил творческое или научное открытие, или открыл бизнес.
Для этого нужно заполнить форму на сайте.
Победителей выберут в 12 номинациях. Среди них:
«Фокус внимания» — кино, сериалы и анимация;
«Дело вкуса» — рестораны;
«Градусы качества» — алкоголь;
«Про себя и вслух» — текст;
«Место действия» — театр;
«Сам себе музыкант» — музыка;
«Человек человеку человек» — общество;
«Среда обитания» — городская среда;
«По России с любовью» — путешествия;
«Искатели» — наука и технологии;
«Содержание формы» — мода;
«Искусство создавать» — арт.
С помощью проекта жители страны смогут узнать имена российских предпринимателей, научных, культурных и общественных деятелей, которые благодаря своей доброте, таланту, стремлению и опыту через свои идеи готовы приносить пользу обществу.
Традиционно премия «Сделано в России» пройдет в несколько этапов.
Лучшие проекты, которые расскажут о том, чем живет страна, выберут члены клуба и читатели журнала.
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Фото: «Сноб»