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Самарцы могут побороться за звание сильнейших ИТ-специалистов России

24 марта 2023 12:44
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Самарцы могут побороться за звание сильнейших ИТ-специалистов России

Самара стала одной из 12 ИТ-столиц России для проведения очного этапа федеральных соревнований для мидл- и сеньор-разработчиков и аналитиков с призовым фондом 3,3 млн рублей. 

Самарские ИТ-специалисты могут принять участие в IT’s Tinkoff Solution Cup — соревнованиях, рассчитанных опытных разработчиков и аналитиков. Его участникам предстоит искать решения различных продуктовых задач, используя свои рабочие навыки: находить и исправлять ошибки, проявлять креативность для обхода ряда ограничений, проектировать пользовательский путь и решать другие реальные задачи. 

Участникам доступны шесть треков: бэкенд, фронтенд, data engineering, мобильная разработка, SRE, системный анализ. На отборочном этапе можно выбрать одно или несколько направлений сразу. Все задания отборочного раунда рассчитаны на индивидуальное выполнение. Исключение — SRE-трек, который предполагает командное участие. 

Отборочный раунд соревнований проходит онлайн и на очной площадке — ул.Проспект Карла Маркса 201Б (Тинькофф Центр Разработки).

На площадке участники смогут выполнить задания в комфортных условиях, а также познакомиться, поделиться опытом и просто пообщаться в неформальной обстановке. Весь день отборочного тура на площадках будут работать зоны отдыха, в которых можно будет поиграть в игровые приставки и настольные игры, а также поучаствовать в развлекательном научно-популярном квизе.

Финал пройдет в очном формате в Москве и завершится большой церемонией награждения. Участникам из Самарской области, набравшим наибольшее количество баллов в отборочном раунде, Тинькофф организует проезд или перелет в Москву.

Призовой фонд IT’s Tinkoff Solution Cup — 3,3 млн рублей. Победители в каждом из треков, в зависимости от призового места, получают денежные призы на сумму до 300 тысяч рублей. 

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