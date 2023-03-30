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Самарцы хотят вырастить втрое больше томатов, клубники и мяты

30 марта 2023 12:24
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самарцы хотят вырастить втрое больше томатов, клубники и мяты

В начале весны самарцы начинают активно готовиться к предстоящему дачному сезону. В марте на Ozon заметно выросли продажи всех категорий товаров для дачи и сада. Больше всего в этом году интересуются саженцами и семенами помидоров и огурцов. 

Многие садоводы предпочитают приобретать готовую рассаду, поскольку она более устойчива к перепадам температуры и быстрее дает плоды. Чаще всего самарцы в марте интересовались на Ozon покупкой саженцев голубики, смородины, клубники сорта “Королева Елизавета 2” и туи западной. В целом, спрос на саженцы в марте  на Ozon в Самаре вырос почти в семь раз в годовом выражении, а на корни, клубни и луковицы  —  в четыре раза.

Интерес к садоводству значительно вырос после пандемии, когда многие самарцы стали выращивать цветы, овощи и фрукты на балконах. В этом году в марте спрос на семена продолжил расти  —  почти в три раза по сравнению с мартом 2022 года. Чаще всего дачники и городские садоводы интересовались сортами быстрорастущих томатов, не требующих пасынкования, подвязки и в целом больших усилий для выращивания. Среди них такие сорта, как: “Запуняка”, “Санька”, “Карамелька” и “Балконное чудо”. Среди огурцов и перцев лидерами по спросу остаются сорта “Квартирант” и “Кураж”.

Среди салатов и зелени продолжает набирать популярность микрозелень. Самарцев привлекает в этой категории как простота выращивания, так и быстрый результат. Однако теперь садоводы интересуются не только семенами, но и атрибутами для выращивания салатов. Чаще всего самарцы просматривали специальные проращиватели семян с крышкой и вентиляцией, с крышкой-сито и электрообогревателями для рассады. При выборе сортов трав и салатов самарцы остались консервативны  —  наибольшим спросом пользуются лаванда, мята и рукола. В целом спрос на наборы для выращивания растений на Ozon в Самаре в марте вырос в два раза в годовом выражении. 

В 2023 году многие самарцы решили поэкспериментировать и с выращиванием грибов из мицелий. Спрос на эту категорию вырос на 85% в годовом выражении. В основном садоводы интересовались наборами для выращивания шампиньонов.

Дачники и городские садоводы Самары стали также активнее обновлять садовый инвентарь  —  опрыскиватели, совки, насосы и секаторы. Спрос на садовую технику вырос почти в четыре раза, а на садовые инструменты  —  в три раза. Многие самарцы также стали интересоваться покупкой бассейнов и складных кресел, а также аксессуаров для шашлыков  —  этому способствовали ранняя весна и прогнозы метеорологов, предсказавших в 2023 году жаркое лето.

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