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Самарцы до 34 лет меньше всего боятся заражения оспой обезьян

15 июля 2022 10:18
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Самарцы до 34 лет меньше всего боятся заражения оспой обезьян

В России был зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у псковичей, боятся ли они нового вируса и готовы ли россияне моложе 41 года сделать прививку от оспы. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

10% самарцев признались, что очень боятся заразиться новым вирусом — оспой обезьян. 1 из 3 опрошенных немного боится болезни (32%). 58% горожан оспа обезьян совсем не пугает.

Женщины чаще мужчин опасаются вируса: 12% против 7%. Самарцы до 34 лет самые бесстрашные: 70% из них совсем не боятся оспы обезьян, несмотря на то, что подавляющее большинство не вакцинировано — прививка от оспы входила в календарь прививок советских граждан до 1979 года рождения.

Готовых вакцинироваться от вируса оспы среди самарцев до 41 года меньшинство: 8% однозначно готовы еще 23% скорее готовы. Скорее не будут вакцинироваться 34% респондентов, 35% — однозначно не будут.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в мае 2022 года, отношение россиян к оспе обезьян практически не изменилось. А противников вакцинации от оспы обезьян стало больше: 70% сейчас, 61% — в мае. «Прежде чем делать прививку, нужно оценить масштаб эпидемии и вероятность заражения!» — комментируют они.


Время проведения: 12—13 июля 2022 года

Теги: Опрос

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